Cierres viales en Guayaquil: así afectarán desde este fin de semana

Desde este 30 de agosto Guayaquil tendrá cierres y desvíos por obras viales e hidrosanitarias; estas son las zonas afectadas.

Los cierres se realizarán de forma progresiva y podrían extenderse por semanas o meses según la zona.

Desde este sábado 30 de agosto, varios puntos de Guayaquil tendrán cierres temporales por obras de reasfaltado y trabajos hidrosanitarios. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) pidió a los conductores planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

En la intersección de Boyacá y Víctor Manuel Rendón, entre las 07:30 y 16:30, se intervendrá el carril exclusivo de la Troncal 1. Por ello, la parada Boca 9 permanecerá cerrada y los buses harán conexión en la parada Catedral.

A la par, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, frente al Instituto de Neurociencias, se habilitará un giro a la izquierda semaforizado desde la calle Roberto Gilbert hacia el norte. La medida, según ha informado la ATM, apunta a mejorar la circulación en la ciudadela Atarazana y facilitar el acceso a los centros médicos del área. Estos trabajos se extenderán por unas dos semanas.

El lunes 1 de septiembre también iniciará el cierre total del 3er Pasaje 5NE en Puerto Santa Ana, uno de los sitios más visitados de la ciudad tanto por residentes como por turistas. Allí Interagua desarrollará un proyecto hidrosanitario que avanzará por etapas durante 12 meses.

La ATM recomienda estar atentos a la señalización, anticipar los tiempos de viaje y considerar rutas alternas.

Un golpe para el turismo y la economía local



La medida, como ha venido publicando EXPRESO, preocupa a los comerciantes y operadores turísticos de la zona, quienes temen que las obras alejen a los visitantes y reduzcan drásticamente sus ingresos.

Foto referencial. Algunas intervenciones incluyen reasfaltado y mejoras en el sistema de agua y alcantarillado. Cortesía

Puerto Santa Ana es considerado un polo turístico en Guayaquil, conocido por su oferta gastronómica, hotelera y cultural.

“Los turistas llegan caminando o en taxis que ahora no podrán entrar con normalidad. Muchos negocios dependen de ese movimiento constante. Cerrarnos el acceso es ponernos en pausa por un año”, expresó María Paula Rodríguez, administradora de un restaurante del sector.

Además de su valor comercial, Puerto Santa Ana es un ícono de regeneración urbana que ha ganado prestigio nacional e internacional.

