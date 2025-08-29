Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ATM Guayaquil
Los cierres se realizarán de forma progresiva y podrían extenderse por semanas o meses según la zona.Cortesía

Cierres viales en Guayaquil: así afectarán desde este fin de semana

Desde este 30 de agosto Guayaquil tendrá cierres y desvíos por obras viales e hidrosanitarias; estas son las zonas afectadas.

Desde este sábado 30 de agosto, varios puntos de Guayaquil tendrán cierres temporales por obras de reasfaltado y trabajos hidrosanitarios. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) pidió a los conductores planificar sus recorridos para evitar contratiempos.

En la intersección de Boyacá y Víctor Manuel Rendón, entre las 07:30 y 16:30, se intervendrá el carril exclusivo de la Troncal 1. Por ello, la parada Boca 9 permanecerá cerrada y los buses harán conexión en la parada Catedral.

(Le puede interesar leer: Un nuevo accidente involucra a un tráiler en Guayaquil: ¿qué ocurrió?

A la par, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, frente al Instituto de Neurociencias, se habilitará un giro a la izquierda semaforizado desde la calle Roberto Gilbert hacia el norte. La medida, según ha informado la ATM, apunta a mejorar la circulación en la ciudadela Atarazana y facilitar el acceso a los centros médicos del área. Estos trabajos se extenderán por unas dos semanas.

Los trabajos de reasfaltado en Boyacá y Víctor Manuel Rendón se realizarán este sábado 30 de agosto, entre las 07:30 y 16:30, afectando el carril exclusivo de la Troncal 1.
narcisa de jesus guayaquil

Narcisa de Jesús, la vía de 130 mil autos, recibe reconfiguración millonaria

Leer más

El lunes 1 de septiembre también iniciará el cierre total del 3er Pasaje 5NE en Puerto Santa Ana, uno de los sitios más visitados de la ciudad tanto por residentes como por turistas.  Allí Interagua desarrollará un proyecto hidrosanitario que avanzará por etapas durante 12 meses.

(Le puede interesar leer: Puerto Santa Ana de Guayaquil sufrirá cierres viales durante un año

La ATM recomienda estar atentos a la señalización, anticipar los tiempos de viaje y considerar rutas alternas.

Un golpe para el turismo y la economía local

La medida, como ha venido publicando EXPRESO, preocupa a los comerciantes y operadores turísticos de la zona, quienes temen que las obras alejen a los visitantes y reduzcan drásticamente sus ingresos.

ATM Guayaquil
Foto referencial. Algunas intervenciones incluyen reasfaltado y mejoras en el sistema de agua y alcantarillado.Cortesía
troncal 4 Metrovía

Fin del subsidio en la Troncal 4: usuarios deberán pagar $0,45 si no se registran

Leer más

Puerto Santa Ana es considerado un polo turístico en Guayaquil, conocido por su oferta gastronómica, hotelera y cultural.

(Le puede interesar leer: Estos son los retos para que mejore la transportación pública en Guayaquil

Los turistas llegan caminando o en taxis que ahora no podrán entrar con normalidad. Muchos negocios dependen de ese movimiento constante. Cerrarnos el acceso es ponernos en pausa por un año”, expresó María Paula Rodríguez, administradora de un restaurante del sector.

Además de su valor comercial, Puerto Santa Ana es un ícono de regeneración urbana que ha ganado prestigio nacional e internacional.

El cierre total del 3er Pasaje 5NE en Puerto Santa Ana iniciará el lunes 1 de septiembre y se extenderá progresivamente por 12 meses debido a trabajos hidrosanitarios de Interagua.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el viernes 29 de agosto

  2. Caso Apagón: ¿Qué consecuencias enfrentan los exfuncionarios implicados?

  3. Atención Guayaquil: suspendido el servicio de agua en 60 áreas este 30 de agosto

  4. Mundial de desayunos Ibai: Ecuador vs Perú, ¿cuándo revelan el ganador?

  5. Zelenski exige reunión bilateral con Rusia antes del 1 de septiembre

LO MÁS VISTO

  1. Extorsión en el Municipio de Daule: concejales y funcionarios bajo amenaza

  2. Derivaciones IESS a clínicas privadas: auditorías deficientes y millonario perjuicio

  3. Escándalo en Cuenca: Barcelona fuera de Copa Ecuador tras perder ante Cuenca Juniors

  4. El exviceministro de Electricidad Rafael Quintero fue detenido

  5. ¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

Te recomendamos