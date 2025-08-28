Narcisa de Jesús, la vía de 130 mil autos, recibe reconfiguración millonaria
Municipio de Guayaquil argumenta que la obra contempla retornos más seguros, nueva señalización y mejoras urbanas inclusivas
El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, informó este jueves 28 de agosto que la avenida Narcisa de Jesús atraviesa un proceso de rediseño vial para mejorar la seguridad y optimizar la movilidad. La medida responde al alto tráfico y la siniestralidad que afectan a esta arteria de 10,9 km, por donde circulan a diario cerca de 130.000 vehículos.
Te puede interesar: Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos
Las primeras intervenciones incluyen la reubicación del segundo retorno, a la altura del Parque Samanes, que antes se encontraba en una curva peligrosa. Además, se construyen aceras y bordillos en sectores como El Limonal y Los Vergeles.
La Dirección de Obras Públicas ejecuta esta acción, denominada “reconfiguración geométrica”, con el fin de ordenar el tránsito y disminuir riesgos.
El contrato contempla:
- Reubicación de sitios de cambio de carril.
- Rediseño de accesos y salidas en los retornos.
- Ampliación de distancias para maniobras más seguras.
- Reubicación de accesos a urbanizaciones que generan giros bruscos.
- Nueva señalización vertical, horizontal e informativa.
La obra tiene una inversión de $5,1 millones, generando 642 empleos directos e indirectos. Además de seguridad vial, el Municipio de Guayaquil indicó que el plan en la Narcisa de Jesús incluye iluminación LED, arborización, rampas inclusivas y mobiliario urbano.
¿Qué contempla la reconfiguración geométrica de la av. Narcisa de Jesús en Guayaquil?
La reconfiguración, a juicio de la entidad, beneficiará a 68.000 moradores de urbanizaciones y cooperativas como Acuarela del Río, Brisas del Norte, Sauces 4, Guayacanes, Mucho Lote 2, Los Vergeles, Metrópolis y Orquídeas; e indirectamente a más de 1,3 millones de habitantes de las parroquias Tarqui y Pascuales que utilizan esta vía.
Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí