Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

narcisa de jesus guayaquil
Guayaquil rediseña la av. Narcisa de Jesús para reducir accidentes y mejorar tráficoCortesía

Narcisa de Jesús, la vía de 130 mil autos, recibe reconfiguración millonaria

Municipio de Guayaquil argumenta que la obra contempla retornos más seguros, nueva señalización y mejoras urbanas inclusivas

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, informó este jueves 28 de agosto que la avenida Narcisa de Jesús atraviesa un proceso de rediseño vial para mejorar la seguridad y optimizar la movilidad. La medida responde al alto tráfico y la siniestralidad que afectan a esta arteria de 10,9 km, por donde circulan a diario cerca de 130.000 vehículos.

Te puede interesar: Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

Las primeras intervenciones incluyen la reubicación del segundo retorno, a la altura del Parque Samanes, que antes se encontraba en una curva peligrosa. Además, se construyen aceras y bordillos en sectores como El Limonal y Los Vergeles.

La Dirección de Obras Públicas ejecuta esta acción, denominada “reconfiguración geométrica”, con el fin de ordenar el tránsito y disminuir riesgos.

El contrato contempla:

  • Reubicación de sitios de cambio de carril.

  • Rediseño de accesos y salidas en los retornos.

  • Ampliación de distancias para maniobras más seguras.

  • Reubicación de accesos a urbanizaciones que generan giros bruscos.

  • Nueva señalización vertical, horizontal e informativa.

La obra tiene una inversión de $5,1 millones, generando 642 empleos directos e indirectos. Además de seguridad vial, el Municipio de Guayaquil indicó que el plan en la Narcisa de Jesús incluye iluminación LED, arborización, rampas inclusivas y mobiliario urbano.

¿Qué contempla la reconfiguración geométrica de la av. Narcisa de Jesús en Guayaquil?

La reconfiguración, a juicio de la entidad, beneficiará a 68.000 moradores de urbanizaciones y cooperativas como Acuarela del Río, Brisas del Norte, Sauces 4, Guayacanes, Mucho Lote 2, Los Vergeles, Metrópolis y Orquídeas; e indirectamente a más de 1,3 millones de habitantes de las parroquias Tarqui y Pascuales que utilizan esta vía.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: unidos por Ibai, el bolón y el encebollado

  2. Detenido en Urdesa por robo: esto sucedió con el sospechoso

  3. China confirma viaje de su negociador comercial a EE.UU. en plena tregua arancelaria

  4. Aquiles Álvarez reta a Ibai Llanos: “El encebollado merece la copa; tienes que venir”

  5. Puerto de Guayaquil declarado en emergencia tras ultimátum de la Armada

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo fue localizado Gael Emilio Zúñiga Moya tras su desaparición en Cuenca?

  2. El caso Cazador aporta indicios sobre el crimen de Villavicencio

  3. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

  4. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

  5. El impacto del testimonio de Diego Sánchez en el futuro legal de José Serrano

Te recomendamos