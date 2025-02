Guayaquil arde: Los guayaquileños exigen más árboles para combatir el calor

Ni los ventiladores, ni el aire acondicionado, ni asomarse al balcón, ni dormir sobre compresas de hielo. Nada, absolutamente nada, ha logrado calmar el calor que sienten los guayaquileños durante estos días. Así lo aseguran los propios habitantes de la ciudad.

"El fin de semana fue infernal. El Inamhi vaticinaba que tendríamos un máximo de 33° o 34°. Sin embargo, la sensación térmica, según varias aplicaciones digitales, alcanzaba los 38° y hasta 39°, y podría jurar que era aún más. Estuve en el centro, recorriendo la Bahía, y en no más de 10 minutos me hervía la cabeza. Quedé hecha un desastre. Mi ropa estaba empapada. ¿Y saben por qué? Porque no hay un solo árbol en el sector. No podía ni caminar bajo los soportales porque todo olía mal: a licor, orina, basura, a sucio. Qué horrible vivir así. ¿Por qué nadie hace nada por arborizar más esta zona y la ciudad en general? Este invierno será el peor", se quejó Douglas Martillo, guayaquileño que vive en Samanes, otra zona donde, asegura, incluyendo el Parque, falta sombra.

A su juicio, este espacio, que -reconoce- es verde en comparación con muchos otros lugares de la ciudad, aún carece de suficiente sombra. "Señor alcalde, lo invito a recorrer todo el parque para que constate cómo quema. No le pido que haya árboles cada 15 metros, aunque debería, pero hay cuadras enteras sin sombra. Ahora que se cobrará por usar este espacio, más allá de devolverle la seguridad y la iluminación, dele sombra. Compre árboles nativos, de colores, y que llenen de aroma el lugar. Eso haría del barrio un verdadero barrio", sugirió.

Impacto del calor extremo en Guayaquil



Una opinión similar dio Sebastián Cruz, residente del barrio Garay, quien se quejó de pasar un año más entre concreto. Señaló la "indiferencia municipal para arborizar el vecindario" y aseguró que no solo carecen de árboles, sino de áreas verdes seguras. Habló del ya conocido Parque de la Música, afectado por la inseguridad, como ha publicado ya EXPRESO.

"Sí, tenemos ese parque, pero nos cierra las puertas, cierra las puertas a las familias porque está tomado por los delincuentes. Nadie lo pisa porque te roban. Allí hay árboles y un estero que podría refrescarnos con su brisa. No obstante, nadie lo puede disfrutar porque somos un blanco fácil para el delito", comentó, haciendo hincapié en que en las calles del vecindario, uno de los más antiguos del Puerto Principal, urge sembrar especies de todo tipo.

En el lugar, aseguró, como en el centro, los soportales que existen son insalubres porque cada madrugada hay personas en situación de calle o consumidores "que han hecho del espacio público su hotel de paso".

A los ciudadanos les preocupa lo que están viviendo, ya que, según el Inamhi, el nivel de radiación que soporta Guayaquil es "muy alto". Este 3 de febrero, por ejemplo, la ciudad tuvo un nivel de radiación 10 (muy alto); y para este martes 4 de febrero la condición se mantiene igual.

Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta previsto para el martes 04 de febrero de 2025☀🕶🧢

Se esperan los mayores valores en la región Litoral, Oriental y en ciertas provincias de la región Interandina. pic.twitter.com/JAi2Nv4Us2 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 3, 2025

El barrio Orellana es uno de los pocos que tienen árboles en todo el vecindario. Los guayaquileños piden replicar la escena en otros puntos. FRANCISCO FLORES

"Usar ropa con mangas largas, sombrero y protector solar no es suficiente. El costo del protector solar es un gasto que muchas familias no pueden asumir. ¿No les parece a las autoridades que la solución más sencilla, que además pondría bonita a la ciudad, son los árboles? ¿Por qué no vuelven verde a Guayaquil? El alcalde ha dicho que tiene un proyecto para sembrar miles de árboles, dice que lo está haciendo, que da luz verde a los bosques urbanos, pero es insuficiente. La prioridad, tanto como construir una calle, debería ser levantar o rehabilitar los parques. Necesitamos oxigenarnos de verdad, pero ya. No en unos meses, sino ahora", relató Belén Garcés, residente del vecindario.

Preocupaciones adicionales: seguridad y energía

Este tema toma aún más relevancia ante la inquietud de los ciudadanos de que los apagones regresen, algo que no creen descartado, dada la realidad del país. "Es verdad que ahora han parado, y es verdad que el Gobierno no ha dicho que volverán. Sin embargo, hay especialistas y gremios, como el Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, que han advertido que, al no haberse cubierto aún el déficit energético para épocas de bajos caudales y ante la falta de operación total del parque generador de energía en el país, los apagones pueden volver. De ser así, ¿vamos a pasar el invierno, con sus lluvias y calor, sin ventilador ni aire acondicionado? Hay que barajar todas las posibilidades. Nada está dicho y, ante ello, la única solución son y serán siempre los árboles", señaló el guayaquileño y ambientalista Danilo Lecaro.

El calor en Guayaquil en estos últimos dos días ha sido tenaz! Los aires no abastecen.

La que nos espera si no actúan de manera urgente en el sector eléctrico y como es campaña nadie habla de eso! — 🇪🇨FranFerrero🇪🇨 (@FranFerreroMD) February 3, 2025

Medellín, el ejemplo a seguir

En un video, autoría del español e influencer del clima Javier Peña, líder de ‘Hope! - En pie por el planeta’, una plataforma científica que tiene un alcance mundial en las regiones hispanohablantes; el ambientalista detalló como metrópolis como Medellín (Colombia) han logrado reducir 2 ° de su temperatura, usando una tecnología que lleva 500 millones de años de investigación y desarrollo: las plantas.

En 2016, según se detalla en el clip, Medellín aprobó un plan para reverdecer la ciudad, creando 30 corredores verdes que la atravesaban de punta a punta, conectando arroyos, parques y colinas; plantando casi un millón de árboles en toda la ciudad, además de un millón de plantas, jardines verticales y corredores de ciclistas.

Los resultados están a la vista, alerta en el audiovisual, en el que detalla que la temperatura bajó esos 2 ° en toda la ciudad y 5 ° en las zonas aledañas a los corredores. Eventos cruciales que, añadió, irán aumentando a medida que la vegetación crezca.

“La contaminación y enfermedades respiratorias se han reducido y el uso de la bicicleta ha aumentado en un 35 %, lo que ha dado cabida a crear una ciudad más bonita y habitable. Con más espacios para el disfrute y el encuentro. Sencillamente, no existe ninguna máquina capaz de hacer algo ni remotamente parecido; refrigerar la ciudad, limpiar el aire, albergar vida. Las ciudades grises dominadas por el asfalto se convierten en sartenes recalentadas que provocan muertes por golpes de calor y por no dormir bien, lo que va erosionando a la salud”, sentenció entonces Peña, que hizo énfasis en que reverdecer las metrópolis del mundo es la única solución real a no desarrollar un problema de salud pública.

