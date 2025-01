Reaparecen los grillos en Guayaquil: ¿por qué llegan en esta temporada?

La época lluviosa en Guayaquil, que se da en estos días de enero, provoca molestias para la ciudadanía. No solo por las inundaciones en algunos sectores o por la frecuente caída de árboles, sino también por la reaparición de los grillos. Se trata de esos insectos de color oscuro, bulliciosos y que miden entre 15 y 31 mm de longitud.

Con las últimas precipitaciones que han caído en la ciudad, las personas los han visto aparecer, acercarse a las luces y hasta entrar en sus viviendas.

“No hay tantos como en años pasados, supongo que es porque no ha habido tantas lluvias aún. Pero me da miedo que pronto lleguen en más grandes cantidades y que entren a mi casa y me dañen la ropa”, comenta Naila Vergara, una guayaquileña que reside junto a su esposo y sus dos hijas, en el sector de Sauces 6, en el norte de Guayaquil, donde estos insectos han causado preocupación.

Con la presencia de los grillos, según se refleja en las redes sociales, las empresas y negocios que se dedican al control de plagas lanzan sus promociones para atacar y evitar la presencia de estos pequeños animales voladores, tanto en las viviendas como en las oficinas.

Pero, en realidad ¿son peligrosos los grillos? ¿por qué llegan en esta época?

El entomólogo Sebastián Padrón explica a EXPRESO que estos insectos en realidad son inofensivos. “Lo único que hacen es ruido, pero no conllevan veneno, ni hacen daño”, menciona el experto.

Asimismo, confirma que, en esta época del año, los grillos, así como las polillas (mariposas oscuras) y los escarabajos localmente conocidos como “manicho” (Phyllophaga sp), reaparecen en la ciudad porque hay lluvias; y que la humedad que esas precipitaciones provocan en la tierra, significan la alerta para estos animales de que es hora de salir al aire a buscar pareja y reproducirse.

“Estos animales viven bajo la tierra la mayor parte del año. Allá crecen y para cuando llegan las lluvias ya tienen alas. La humedad en el suelo es la señal para que ya pasen a ser adultos. Cuando salen de la tierra, salen a reproducirse y morir y eso solo toma un par de semanas”, detalla.

Ante ello, hay quienes en Guayaquil incluso temen que estos insectos puedan acabar con sus plantas. “No les tengo miedo, pero si me preocupa que se vayan a comer las plantas que tengo en el patio”, comenta a este Diario Gustavo Miranda, un residente de la ciudadela Alborada.

No obstante, a diferencia de lo que piensan muchos guayaquileños y que replican el mito de que los grillos causan daños, Padrón explica que la función de estos insectos es más bien positiva, ya que ellos no se alimentan de plantas ornamentales ni de los cultivos que mantienen en sus jardines las personas. “Ellos más bien benefician al ecosistema porque se convierten en alimentos de aves, de lagartijas y otros reptiles”, concluye el especialista.

