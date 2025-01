Concluye registro para La Guayaca con más de 125 mil beneficiarios

Por cuarta ocasión, se cierra nuevamente el registro para acceder a los beneficios de la tarjeta La Guayaca, que busca congelar el valor del pasaje de la Metrovía en 30 centavos. Desde el 2 de enero de 2025 comenzó a regir el nuevo valor para este servicio de transporte, el cual pasó a 45 centavos.

Incendio en Yaguachi: Varias viviendas arrasadas por el fuego Leer más

Debido a la alta demanda de la ciudadanía para reabrir esta convocatoria, el Municipio de Guayaquil reactivó el plazo para adquirir este documento desde el 6 hasta el 20 de enero de 2025. Este llamado se realizó en tres ocasiones anteriores, antes del aumento del pasaje de este transporte público.

La tarjeta, que fue anunciada a mediados de 2024, abrió un total de cuatro convocatorias desde septiembre, para que varios ciudadanos pudieran acceder a este beneficio. Quienes pueden acceder a el son aquellas personas con ingresos mensuales inferiores a los 600 dólares.

Valor ​Este beneficio de 30 centavos solo será valido para dos pasajes por día. A partir del tercer pasaje en el mismo día, el costo será de 45 centavos.

De acuerdo con el Cabildo, hasta la fecha, 125.966 personas son beneficiarias de esta tarjeta. La Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (DASE) detalló en entregas anteriores que tenían previsto que al menos el 93 % de los usuarios de la Metrovía (aproximadamente 111.000 personas) pudieran acceder a este carnet. Actualmente, han superado la cifra esperada.

RELACIONADAS Habrá mesas técnicas entre Ambiente y el Municipio de Guayaquil tras la suspensión

Además, del total de tarjetas que han sido impresas, 24.894 están pendientes de ser entregadas a los ciudadanos, que podrán retirar este documento en la Terminal Río Daule de la Metrovía, ubicada en la avenida Benjamín Rosales, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 19:00.

Registro para La Guayaca se reabre en enero: ¿cuántas faltan por entregar? Leer más

Extender la convocatoria a los cantones vecinos

Los ciudadanos del Gran Guayaquil insisten en que también se les permita acceder a esta congelación de tarifa. Mario Ocaña, de Durán, y Steven Aguilera, de Daule, La Aurora, relatan que todos los días deben movilizarse hasta el sur y centro de Guayaquil, respectivamente, a través del sistema de Metrovía. Sin embargo, al no ser residentes de la Perla del Pacífico, no han podido solicitar La Guayaca.

“Salgo de mi casa hasta la principal, agarro un bus para Guayaquil, y me quedo en la terminal Río Daule; de ahí agarro una Metrovía que me deja cerca de mi trabajo, y ahora, como está a 45 centavos, he tenido que gastar más en pasaje. Poco a poco se me va el dinero y no tengo cómo costear ciertos gastos, entre ellos el almuerzo del día. Necesitamos que sí o sí nos permitan congelar el pasaje en 30 centavos”, exige Aguilera.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!