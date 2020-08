El gran balcón de la música

Fue un acto vibrante. Cuando Alejandra Sandoval, de 55 años, se disponía a regresar a casa, el sonido de un saxofón la obligó a detenerse. “¿De dónde sale esa música? ¿Quién está tocando?”, se preguntó mientras caminaba en busca de esas notas que solo llegó a escuchar tan de cerca, que creyó estar en un concierto, cuando llegó a la avenida 9 de Octubre, entre la calle García Moreno y avenida del Ejército, y alzó la mirada. En un balcón estaban los artistas.

La tarde del jueves en ese punto de la ciudad, donde solo suele escucharse el claxon de los autos, la pintora y productora cultural Patricia León Guerrero y el músico Luis Silva, director de la Academia Preludio, dieron vida al inédito concierto de saxofón ‘Amor a Guayaquil y a la calle’, que por primera vez, debido a la llegada del coronavirus, fue transmitido desde los ventanales de la Casa de Arte Ciudad Cacao Guayaquil.

Ambos, como lo publicó días atrás EXPRESO, querían que los artistas volvieran a tener contacto con el público e idearon una manera segura de hacerlo. Al interior del espacio cultural, los nueve músicos que participaron del acto, por un lapso de dos horas, fueron interpretando por separado estilos como jazz, bossa jazz, baladas, pasillos y boleros. Y en el exterior, en la calle, los espectadores (desde la vereda de al frente, al pie del hotel Oro Verde, donde se congregaron) no hacían más que escuchar, cantar, aplaudir.

Hubo quienes incluso, según los temas que oían, movían los pies simulando estar bailando sobre la acera; y otros que, dando pequeños golpes sobre cualquier estructura que tenían cerca, aparentaban tocar la batería, el teclado o el bajo, que fueron los instrumentos que acompañaron al saxo. La distancia que hubo entre el público y el escenario, poco o nada importó.

Figuras. Entre los artistas estuvieron Emilio Cortez, Marcelo Noriega, Priscila Pérez, Javier Villacís, Joshua Carchi, Juan Pablo Andrade; Sebastián Albán; Medardo Ángel Silva, Carlos ‘el Che’ Vera y Marcelo Cabrera.

Y es que con la ayuda de tres parlantes, ubicados cerca del gran balcón donde se instalaron los intérpretes, temas como ‘My way’, ‘I feel good’ y ‘St Louis Blues’ resonaban en todo la cuadra. Conductores y motociclistas que circulaban por la arteria también reaccionaron. Todos, por segundos, miraban hacia el balcón. Y los que podían, cuando la luz del semáforo estaba en rojo, sacaban su celular y filmaban la escena.

No pensé ver un acto así en la ciudad, me sorprendió y fue perfecto. Me generó nostalgia y alegría, algo que necesitamos ahora los guayaquileños, que de a poco nos vamos levantando.

María Soledad Suárez,

espectadora