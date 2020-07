Consuelo Vargas: "Que mis restos descansen donde ustedes quieran"

“No me molesta que me digan leyenda” , es lo que responde Consuelo Vargas cuando le endilgan esta palabra a manera de respeto y consideración. Hace 54 años echó raíces en Ecuador, un país del que sabía desde jovencita, pues interpretaba pasillos, sanjuanitos, albazos, pasacalles y yaravíes. “Era algo curioso, me presentaba en el Canal 13 de mi país, Argentina, y mientras Palito Ortega y los ídolos del momento cantaban temas de rock, yo lo hacía con música ecuatoriana porque me gustaba, y todos se sorprendían”, afirma Amelia Berta Martín, verdadero nombre de esta artista, exportada de la tierra de Gardel.

Al igual que su compatriota, la fallecida Olga Gutiérrez, se enamoró de Ecuador, y además, de un hombre llamado Homero Hidrobo. “Era parte de la disquera RCA Víctor, cuando en agosto de 1966, mientras estaba de gira por Perú, un empresario me propuso venir acá a realizar algunas presentaciones. Acepté porque quería conocer el país de la hermosa música”.

Cuenta que para ese momento, Homero era figura importante en el trío Los Brillantes, pero cuando se cruzaron sus miradas, el flechazo fue instantáneo. Él se desvinculó de ese grupo y formó Los Reales a la que se le unió el recordado arreglista y compositor Eduardo Erazo. Se casaron y tuvieron cuatro hijos, de los cuales dos se dedicaron al canto. Uno de ellos es Cristian, el mentor del concierto El día que me quieras. Un homenaje a su madre en el que ella será la protagonista junto al terceto Los Reales y la Big Band de Hidrobo.

Junto a Los Reales recorrió el mundo interpretando la música ecuatoriana. Cortesía

En el show, que se llevará a cabo este domingo, a las 15:00, a través de la plataforma Vimeo, Consuelito, como le dicen sus allegados, cantará no solo música nacional, sino también argentina. Comenta que a sus 85 años aún le queda energía, lucidez, voz y muchas ganas, aunque por primera vez no sentirá esa retroalimentación entre público y artista que por décadas la ha acompañado alrededor del mundo. “Me tocó hacerlo en la era tecnológica y por la pandemia (risas), pero aquí estoy”.

Dice que de las ciudades de Ecuador escogió Quito para vivir por el clima y por cuestiones de salud. De Guayaquil llega a su memoria una ocasión en la que compartió escenario con Antonio Prieto en la Feria de Caraguay, pero sin duda es Zaruma, provincia de El Oro, la que más le gusta. Al preguntarle dónde quisiera que reposen sus restos dijo: “No pienso en eso, que descansen mis restos donde ustedes quieran, pero eso sí, que sea en Ecuador. No me he privado de nada en esta vida, he sido feliz y gracias a ustedes por ese cariño y ese amor que me acompaña hasta ahora”.

PARA SABER

El costo del show es de 8 dólares.

Quienes deseen ser parte del encuentro musical tienen que adquirir sus entradas a través del sitio www.buenplan.com.ec.

Informes llamando al 0997-790-131.