Manny Cruz: "Me quebré viendo las imágenes de la pandemia en Guayaquil"

Una llamada de WhatsApp daba la bienvenida a una conversación que parecía la que tendrías con un viejo amigo. Un muy alegre Manny Cruz soltó un caluroso: “¡Aló, mi hermano!” que fluyó mientras él estaba en su casa en República Dominicana.

Durante la pandemia Manny ha permanecido casi que, obligado en su hogar, pero lo ha disfrutado y trabajado al doble. Es que no se queda quieto y con el cierre de los aeropuertos y la cancelación de eventos masivos, todo parecía no tener un futuro muy claro. Por eso, la mejor manera, fue crear y promocionar nuevas canciones con el género que le mueve la vida: el merengue.

Imagíname sin ti, Yo quisiera ser, 15 primaveras y Dime que sí, son canciones que ha sacado en este año. La primera, tiene un remix recién estrenado el sábado 25 de julio, es una colaboración con Elvis Crespo.

Su carrera en ascenso se la atribuye a que es “bien trabajador”, por eso seguirá creando hasta poder regresar a tener presentaciones los fines de semana, viajar y preparar su tour. Una parada pendiente es Guayaquil, ciudad a la que no ha regresado en 10 años pero que siempre acoge su música con cariño.

Homenaje a Juan Luis Guerra

Con ayuda de la tecnología logró uno de los videos más especiales de su carrera. Se trata de un medley de sus canciones favoritas de su ídolo musical: Juan Luis Guerra. El videoclip se grabó desde la casa de cada uno de sus músicos, logrando romper cualquier impedimento que haga la distancia. Con los 9 músicos de su orquesta, Manny le rindió tributo y pudo grabar su canción favorita, La gallera. “Es una canción poco conocida pero llena de costumbrismo de dominicana”. El clip se volvió viral y está a pocas reproducciones de superar el millón de vistas.

Adaptándose a los cambios

“No ha sido fácil, pero uno se adapta”, la frase que resume su visión de lo que ocurre en su industria. Manny cree que esta adaptación hará que tengamos nuevos hábitos y que serán difíciles de cambiar, como las conferencias de prensa virtuales. Las cuales ve como una alternativa más práctica para medios y artistas. Pero lo que no cree que puede cambiar es el contacto con el público.

“La verdad que parar para nosotros fue muy abrupto. En mi caso desde hace un año tenía cada mes algo nuevo y fue quedarnos con todo pendiente. Hasta enero, nunca había vivido algo parecido, con una agenda tan apretada. Me sentí con una pared en frente, viviendo mi momento, pero hay que aceptar la situación y no lamentarse por algo que no está en tus manos”, explicó

Más tiempo para la familia

El 11 de julio cumplió 5 años de matrimonio con su esposa Yeri Peguero. Ellos se conocieron en el 2010 y su amor ha sabido afrontar adversidades.

Pero este año fue diferente. Es la primera ocasión que pudieron celebrar un aniversario, aunque los días de claustro ponían difíciles las cosas.

Ellos pasaron una noche especial en un hotel, que casi fue exclusivo para ellos, debido a los pocos huéspedes. Manny explicó que, este momento fue único porque debido a una condición ortopédica de su hijo Mateo, han viajado mucho a Estados Unidos para ayudarlo con sus operaciones y rehabilitación. “No hicimos nada extravagante y fue muy chévere. Es lo más lindo de la cuarentena”.

Guayaquil en el corazón

Hace 4 meses salió una canción de Elvis Crespo, en la que Manny hace dúo con el famoso merenguero. Imagíname sin ti se llama la canción, que el 25 de julio sacó un remix junto a RKM y Ken-Y. Este tema está muy ligado a Guayaquil, y sus ciudadanos lo tomaron como himno mientras se vivía la crisis sanitaria. La romántica letra dice lo siguiente: “Imaginarme sin ti es como Ecuador sin Guayaquil”, y habla de lo que simboliza alguien para la vida de una persona. Mientras algunos perdían a sus familiares, esto les daba algo de compañía o fuerza para afrontarlo, como se lee en los comentarios de YouTube. Para Manny también hubo esta conexión con la tragedia que pasó la ciudad. “Estaba muy sorprendido. Yo no estaba golpeado por las noticias hasta que vi lo que sucedía en Guayaquil. Me llegué a quebrar viendo las imágenes. “¡Qué es esto, es una locura! Pensé que podía ser el fin del mundo”, mencionó. Pero sus ganas de avanzar le hicieron ver con más calma el panorama y refugiarse en los suyos y la música.

De la Perla del Pacífico, ciudad que no visita desde hace 10 años cuando era parte de la orquesta Rikarena, recuerda su gastronomía. “Lo más rico que probé fue el tigrillo. Ya quiero volver por su cariño”, expresó.