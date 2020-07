Taylor Swift: 16 canciones de tristeza y aislamiento

Taylor Swift ya puede hacer lo que le da la gana, en el buen sentido de la frase. Si se quiere retirar un año para crear lo hace, o si quiere sacar un álbum completo también puede. Su talento e impacto en la industria han hecho de la rubia un apartado especial. Casi nadie logra lo que ella y en menos de 30 años.

Con solo 11 meses desde la publicación de 'Lover', su último cd, llega 'Folklore'. Este álbum de 16 temas - y además tiene uno extra en una edición especial - se siente como una de las experiencias más vulnerables de la intéprete. Su coraje contra el mundo (mostrada en Reputation) y su posterior lado alegre y positivo de 'Lover', ya son etapa pasada y ahora su melancolía y, por qué no, claustrofobia se muestra. Es que parece hecho en cuarentena, con el lápiz como única arma para hablar en el encierro. Es que este disco nos conversa nuevamente de la soledad.

El sencillo que sacó se llama Cardigan, una canción que la pone enfrente nuevamente. Ya estamos acostumbrados a 'leer' su diario. "Cuando eres joven suponen que no sabes nada" (when you are young they assume you know nothing), dice en una de las frases de la primera estrofa y así se desarrolla esta historia de un amor inestable, de encuentros efímeros de fin de semana y su visión romántica de un viejo abrigo.

El sonido de Taylor ha evolucionado. Este tiene similitud con el folk y el indie que se popularizó a inicios del 2010. Ya no hay nada de country. El único coqueteo más cercano a la balada pop es con 'The last great American dynasty'.

Pero este trabajo no tiene grandes pretensiones, y si las tuviera ya las logró al causar sorpresa y conmoción al darlo a conocer solo horas antes de estar disponible en plataformas. 'Seven' es el tema que en lo particular merece una anotación especial. Aquí demuestra una nueva técnica para cantar, una voz particular que podría usarla en otras oportunidades.

Su disquera, Universal Music, explica en un comunicado que ella tenía planes de presentar este octavo álbum en algún momento del 2020 pero tras la pandemia nunca supieron cuando hacerlo. "Antes de que este año terminara pensaba en lanzar mi nueva producción, esperando por el momento perfecto, pero en los tiempos en que vivimos nada está garantizado", explicó la rubia. “Mi instinto me dice que, si haces algo que amas, deberías presentarlo al mundo lo antes posible ... Ese lado de la incertidumbre hace pensar que era la mejor forma de abordar y presentar mi nueva música a todos mis fans".

COn la producción Aaron Dessner, Jack Antonoff y la misma Taylor Swift 'Folklore' es un regalo de amor para sus fanáticos.