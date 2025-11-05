Fiesta masiva en Samborondón: Yúnez anuncia multa de hasta 50 salarios básicos

El alcalde Juan José Yúnez anunció una investigación y posibles multas de hasta 50 salarios básicos por organizar el evento

Lo que parecía ser una noche de diversión terminó en un verdadero caos. Una fiesta masiva realizada el pasado viernes 31 de octubre en una vivienda de La Puntilla, en el cantón Samborondón, dejó un colapso vehicular, decenas de quejas vecinales y ahora un expediente sancionador en marcha.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, confirmó este miércoles 5 de noviembre que se inició un proceso administrativo contra el propietario de la casa donde se realizó el evento. Según explicó, la fiesta era con entrada pagada, algo que viola las normas municipales al tratarse de una zona residencial sin permisos para actividades comerciales o de entretenimiento.

“En Samborondón no hay espacio para el desorden ni para el abuso”, escribió el alcalde en su cuenta de X (antes Twitter). “Llenar una avenida de vehículos, colapsar el tránsito y poner en riesgo la seguridad por lucro personal es inaceptable. La ley se cumple y se hará respetar”.

En Samborondón no hay espacio para el desorden ni para el abuso.



Se ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el propietario de la vivienda en donde se organizó una fiesta MASIVA y COBRADA desnaturalizando una zona residencial, sin autorización municipal.



Caos en la avenida Samborondón

Esa noche, la avenida Samborondón se convirtió en un embotellamiento total. Conductores atrapados durante horas compartieron su molestia en redes sociales, mientras que vecinos de La Puntilla reportaron el escándalo al Centro de Monitoreo Municipal.

Videos del evento circularon rápidamente en las distintas redes sociales, donde los usuarios mostraban filas interminables de autos, música a todo volumen y una fiesta que parecía más un concierto que una reunión privada.

Aquí está el origen del tráfico en Samborondón. Estuve 1 hora atrapada con mis hijas en el carro, toda la avenida colapsada por una fiesta… increíble pic.twitter.com/evjJyqZDj7 — Andrea Navarrete (@AndreaNMakeup) November 1, 2025

Posibles sanciones

De acuerdo con Yúnez, el expediente podría derivar en una multa de hasta 50 salarios básicos, es decir $ 23.500, esto por mal uso del suelo y otras violaciones a las ordenanzas locales.

El municipio reiteró que seguirá reforzando los controles en zonas residenciales para evitar que se repitan eventos similares sin permisos.

