Festival del Chivo Morreño: ¿qué encontrarás en esta edición 2025?

El próximo sábado 22 de noviembre, la parroquia El Morro, del cantón Guayaquil, volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía y la cultura rural con la realización del VII Festival del Chivo Morreño.

Este evento reunirá a familias, emprendedores y artistas nacionales e internacionales en torno al sabor y la tradición de esta histórica comunidad.

El barrio Campo Alegre será el punto de encuentro para disfrutar de una jornada llena de música, comida típica y emprendimientos locales, en un ambiente familiar y festivo.

El festival ofrecerá una amplia oferta gastronómica, encabezada por los tradicionales secos de chivo, además de platos como fritada, cazuelas y piqueos.

También habrá stands de postres y dulces típicos morreños, así como productos innovadores elaborados por emprendedores locales, entre ellos vino, mermeladas y gelatinas de flor de Jamaica, además de tejidos, bisutería, ropa y accesorios.

Festival del Chivo Morreño: Concurso del Mejor Seco de Chivo

Uno de los momentos más esperados será el Concurso del Mejor Seco de Chivo, en el que participarán representantes de Progreso, Posorja, Puná y El Morro, quienes competirán por premios en efectivo y por el reconocimiento al mejor sabor tradicional de la región.

La jornada incluirá también la presentación del Festival Folklórico Internacional AIFL “Sin Fronteras 2025”, que reunirá agrupaciones artísticas de México, Chile, Paraguay y Ecuador, junto con el talento local. La música estará a cargo de la Orquesta Kandela y del espectáculo humorístico de “Los Montubios del Tablao”.

Para los más pequeños, se ha preparado un corral de chivitos, donde podrán aprender sobre la crianza del ganado caprino y tomarse fotografías de recuerdo.

