Feriado: La ocupación hotelera en Salinas no superó el 50 %

Durante estos primeros días de feriado, los balnearios de la provincia de Santa Elena no se llenaron de turistas, como se lo esperaba. Para la mayoría de comerciantes y empresarios turísticos, el asueto no llenó sus expectativas. Tienen una pequeña esperanza de que este domingo 11 de agosto, al menos haya visitantes para pasar el día.

“Esperábamos más gente. El frío y la inseguridad jugaron en contra de los destinos turísticos de la península”, reflexiona Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena.

El dirigente indicó que en Montañita, uno de los espacios más visitados en estas fechas o feriados en sí, los hoteles alcanzaron entre 75 y 80 % de ocupación hotelera, mientras que en Salinas el promedio fue de apenas el 50 %. Al sector gastronómico tampoco le fue bien, en algunos locales como cevicherías y restaurantes de comidas típicas en mariscos, se observó muy pocos comensales.

La tarde del 9 de agosto se observó una importante llegada de turistas en la denominada Ruta del Spondylus, pero debido al clima frío algunos optaron por buscar lugares más cálidos y avanzaron hasta la zona sur de Manabí.

“Comparado a otros años, en esta ocasión han venido menos personas. Esperamos que entre la noche del sábado y el domingo arriben más”, comentó con optimismo Erick Rivera, quien labora en un restaurante.

En Salinas hubo seguridad, pese a ello la ciudadanía no se siente ya segura. Joffre Lino

Los turistas de la Sierra disfrutaron del mar

A diferencia de otros feriados, esta vez en Salinas se pudo ver un mayor contingente de seguridad, tanto en las playas como en los sitios de concentración de personas, militares y policías estuvieron presentes.

La mayoría de los visitantes que pasan la noche en Santa Elena arribaron desde las ciudades de la Sierra. Para ellos la temperatura estaba muy bien para ingresar al mar. En cambio, los costeños que se quedaron en la península prefirieron colocarse un abrigo y descansar en la arena.

“El clima está bien bonito, me encanta Salinas y por eso venimos con mi familia. Fuimos a ver las ballenas y estuvo impresionante”, indicó entusiasmada la lojana Joyce Peña. La turista saboreó bollos al pie de la arena y luego se metió al agua sin temor al frío.

“La península siempre es un buen destino para vacacionar, mejor con poca gente, así se puede estar con más tranquilidad”, relató el quiteño Carlos Naranjo.

Prevalece la desconfianza entre los guayaquileños a la hora de ir a Salinas

Pero para los guayaquileños, quienes por la distancia visitan con más frecuencia el balneario, Salinas no es ya un lugar de paz y eso influyó en su decisión de viajar o no esta vez. "Decidí quedarme porque en el feriado anterior me robaron, nos quitaron hasta el cerebro del carro, no tuve como traer el vehículo, tocó remolcarlo y gastar dinero no previsto", mencionó Samuel Bejarano, guayaquileño que decidió quedarse y no vacacionar.

(Le puede interesar leer: Salinas: En Costa de Oro están hartos de vivir con tanta inseguridad)

De forma similar opina Adi Mendoza, quien habita en La Garzota. Ella decidió no irse a las playas tras ser víctima de un robo hace dos semanas. "Se me metieron en la casa, me robaron absolutamente todo lo que tenía en el patio y me rompieron las ventanas. No estoy para pasar un mal rato o no poder ni dormir por el terror. He puesto un guardia para que vigile mi casa, pero aún estoy con rabia. No quiero ver ni recordar ese hecho. Uno que es mínimo en comparación a todo lo que le han hecho a mis vecinos", sentenció la residente de la ciudadela Costa de Oro, en Salinas; una de las afectadas por la delincuencia.

