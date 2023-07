Obstrucción vehicular, choques de vehículos, circulación de carros a velocidad, hasta atropellamiento y muerte de personas, es lo que provoca la falta de semáforos en la avenida 4 de Noviembre, sur de la ciudad, especialmente en la intersección de la calle Tulcán.

Guayaquil: Los ‘franeleros’ convierten en parqueaderos las veredas Leer más

El tránsito de cientos de buses, taxis, motos, bicicletas y vehículos particulares ocasiona que los peatones crucen la vía arriesgando su integridad física; mientras que los conductores deben frenar al instante para evitar accidentes.

Te invitamos a leer: Cruzar la avenida Juan Tanca Marengo, un riesgo constante

“No hay semáforo que obligue a los automotores a detenerse. Los conductores no respetan los discos Pare y se mezclan, provocando caos, lesiones y muertes”, asegura Carlos Andrade, quien vive en la zona hace una década.

Los accidentes de tránsito en la 4 de Noviembre son constantes. No hay semáforo y los vehículos no respetan los discos Pare colocados en las intersecciones.

María Belén Sánchez, residente de la zona de 4 de Noviembre

#GUAYAQUIL | Un tramo de aproximadamente un kilómetro de la avenida Teodoro Alvarado Oleas, que rodea la ciudadela Samanes 7 y las cooperativas Adesdac y Carlos Magno, se encuentra con una sucesión de baches y huecos.



Revísalo aquí 👉 https://t.co/7sC8KcFoUH pic.twitter.com/XzJg8Rdepy — Diario Expreso (@Expresoec) June 28, 2023

Menciona que por lo menos una vez al mes hay accidentes en esa cuadra. “El problema ya lo conoce la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) desde hace más de tres años; pero no lo ha solucionado, a pesar de los numerosos casos registrados que han dejado como resultado pérdidas humanas”, recalca.

Los trancones ahogan la avenida Domingo Comín Leer más

EXPRESO consultó a la ATM si ¿ha planificado la instalación de un semáforo en la intersección señalada?, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora?, y ¿qué acciones recomienda hacer en ese punto? Una fuente de la institución respondió que la calle 4 de Noviembre y Tulcán está contemplada para semaforizar como parte de la fase 3, que se implementará en Guayaquil.

Te invitamos a leer: La Francisco de Orellana, sin ojos ni manos que la auxilien

No obstante, recordó que la zona está señalizada, por lo que conductores y peatones deben respetarlas por la seguridad de toda la comunidad.

Desde viviendas de tres pisos y mansiones, hasta villas y casas de caña se observan en los 2,7 kilómetros de la avenida Ernesto Albán. La inseguridad es el mal común.



Los detalles: https://t.co/PkjMkPFPmr pic.twitter.com/nWJYXgbN6F — Diario Expreso (@Expresoec) June 22, 2023

La fase 3 de semaforización, que está en etapa de estudio y diseño, contempla 50 intersecciones a intervenir en este 2023, según la misma fuente.

Guayaquil: Los semáforos apagados han caotizado 37 intersecciones Leer más

La semana pasada, un grupo de vecinos se unió para exigir la colocación de este equipo, luego de que una vecina fue atropellada cuando intentaba cruzar la calle. De acuerdo a los residentes, la señora salió de su casa y como no hay un semáforo y tampoco suficiente iluminación, murió al ser embestida por un automóvil.

“Ya no aguantamos más muertes. Aquí las señoras con niños chiquitos cruzan corriendo en medio de los automotores; es un riesgo tremendo, por eso pedimos urgente un semáforo en la intersección de la calle Tulcán para evitar que haya más accidentes”, menciona Shirley Vera, quien también ha estado a punto de ser atropellada en el intento de pasar de un lado a otro esta vía conflictiva.

Las aceras y veredas han sido invadidas y los peatones deben lanzarse a las calles para caminar. Álex Lima / EXPRESO

En la 4 de Noviembre se registran choques a diario por la rapidez con la que van los vehículos, asegura Katty Cantos, quien habita en la intersección de Leonidas Plaza y ha sido testigo de estos siniestros.

Guayaquil: Vuelven a las calles doce vallas por decisión judicial Leer más

“El fin de semana anterior, un carro particular chocó con una moto que no respetó el disco Pare. Gracias a Dios, el motociclista no perdió la vida, solo sufrió graves lesiones”, comenta.

Te puede interesar: Los conductores pasan por alto la señalética en Álamos Norte

Antonio León, vecino del sector, menciona que algunos de los accidentes registrados se deben, también, a la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales y de algunos dueños de almacenes que sacan sus productos para mostrarlos en las veredas o aceras.

Los accidentes también se dan por la ocupación del espacio público por parte de los dueños de almacenes que exhiben sus productos en las veredas. Los peatones caminan por la calle.

José Roja, habitante del sector de 4 de Noviembre

“El peatón no tiene por dónde caminar y debe lanzarse a la calle, donde muchas veces es embestido por algún conductor irrespetuoso de las señales de tránsito”, explica.

Guayaquil: El desorden impide caminar por las veredas de la Alborada Leer más

EXPRESO recorrió la vía y corroboró lo dicho por León. En las veredas de varias cuadras de la 4 de Noviembre se exhiben motos, zapatos, verduras, pollos y hasta ropa usada.

Los vecinos de la zona confirman que sí se han ejecutado operativos de desalojo de los ocupantes de la vía pública. Sin embargo, añaden que estos no son constantes, haciendo que las veredas vuelvan a ser invadidas.