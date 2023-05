La queja es diaria y se ha incrementado esta última semana que los semáforos nuevos han empezado ya a funcionar. En la ciudadela Álamos Norte, la calle Destacamento Base Sur, aledaña a la Francisco de Orellana, las infracciones que se cometen son permanente y no hay agente, se queja la ciudadanía, que imponga sanciones.

Este 4 de mayo, EXPRESO fue testigo de la queja vecinal que llegó hasta la Redacción de este Diario. Fue a las 8:00, en plena hora pico, que los vehículos se pasaban, sin importar que un semáforo marcaba la luz en rojo; obligando al resto a detener la marcha, al igual que a los peatones que tuvieron que subirse a la acera.

En el tramo más conflictivo, ubicado entre las avenidas Rodolfo Baquerizo y Nazur y Destacamento Etza, decenas de conductores tocaban la bocina apurando a quien estaba delante suyo para que crucen el semáforo sin miedo. "Está en rojo, miren lo que hacen. Hay vehículos bloqueando además las intersecciones. Se supone que estos semáforos darían más seguridad al ciudadano, pero todo es un relajo. Es como si la señalética estuviera nada más que como adorno. Que venga la ATM, por favor. Que venga y sancione a quien deba de sancionar. Esto es un chiste", se quejó Lorena Mera, habitante del sector.

Esta no es la primera vez que las quejas en temas ligados a la movilidad surgen en esta ciudadela vecina a El Cóndor y a la décima etapa de la Alborada. En otras ocasiones, como ha publicado EXPRESO, en otros tramos de la Destacamento Base Sur se ha visto a las tricimotos cruzándose los parterres o circulando incluso sobre las veredas, junto a los peatones que van a en busca de productos básicos o de medicamentos en las farmacias que allí se levantan.

En Álamos Norte, los autos invaden carril y las motos circulan por las veredas. Los moradores de la zona exigen la presencia de agentes.



De hecho, desde 2021 las familias han pedido a los agentes que hagan base en el lugar, pues los vehículos circulan incluso en contravía. En el Primer Pasaje 10 No (calle Miguel Donoso Pareja), las quejas han sido múltiples y se han reportado incluso accidentes. "El año pasado ya pedimos a los uniformados que vengan a ver como nadie respeta nada. Hay letreros de no circunvalar y lo hacen. Hay letreros de no aparcarse y se estacionan. Los letreros, coincido, están de adorno. Hay cámaras que no sé si funcionan. Pero necesitamos ayuda urgente. Esta ciudadela es pequeña, pero es un caos circular por ella todos los días, de 7:00 a 9:00, y de 17:00 a 19:30", sentenció.