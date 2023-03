Los habitantes de la ciudadela El Cóndor, ubicada en el norte de Guayaquil, hacen un llamado al Municipio para que restauren las veredas. Aseguran que están destruidas, con grietas, maleza y grandes trozos de cemento o piedras esparcidas sobre ellas.

Carla Almeida, quien habita en el vecindario, alerta que no son las lluvias las que han causado el deterioro, sino la falta de mantenimiento y atención municipal. “Nuestras aceras no han sido regeneradas hace años, por eso unas son más anchas que otras; o incluso más altas. No siguen un molde, no tienen orden. Por eso pedimos ayuda. Además, están los negocios, que de vez en vez sacan letreros en el sitio. Todo impide el paso”, aseguró.

Vinicio Carrasco, quien habita en Álamos Norte, el barrio aledaño, confirma el hecho y suma a su ciudadela en el anhelo de que sea regenerada. Las calles principales son usadas por los tricimoteros. Sirven de parque. Por eso están rotas, sucias. Urge también control”, pidió.

Sobre este último punto, los habitantes de este vecindario han denunciado ya a EXPRESO la situación. “Se supone que ellos deben desplazarse por Los Rosales, Colinas de la Alborada y solo en ciertos tramos, como lo ha dejado establecido la ATM. Ya hemos visto cómo está la problemática en Las Orquídeas, ante la falta de control: hay incidentes e inseguridad vial. No queremos lo mismo acá, así que agentes, recorran el área”, señaló Kevin Montesdeoca, habitante del sector.

En Álamos Norte, los autos invaden carril y las motos circulan por las veredas. Los moradores de la zona exigen la presencia de agentes.



Un reportaje de @DianaSotomayorZ — Diario Expreso (@Expresoec) June 16, 2021

La comunidad denuncia que es común ver a las tricimotos circular incluso en contravía. Desde 2021, EXPRESO ha venido registrando la molestia, pero aún no ha sido tomada en cuenta, se queja. "No sé para qué están los agentes, si ante un problema que es recurrente y del que hemos denunciado, no han hecho nada y acá seguimos fregado", indicó Laura Cornejo, del vecindario.