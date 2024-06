El exdirector financiero del Municipio de Playas fue asesinado

Con varios impactos de bala en su cabeza fue asesinado la tarde del pasado 26 de junio Leonel Bohórquez, quien en la administración de Dany Mite se desempeñó como director financiero del Municipio de Playas.

El hecho ocurrió en la vía Progreso- Playas, en el distribuidor de tráfico que conduce al balneario y a la provincia de Santa Elena. Según investigaciones preliminares, el vehículo de color blanco que conducía Bohórquez habría sido interceptado por otro desde donde le dispararon.

El cuerpo de la víctima quedó recostado sobre el asiento con los parabrisas de la ventanilla rotas. Testigos del hecho aseguraron sentir terror. "Playas está invivible, esta ruta en sí, que carece de vigilancia todos los días, pese a los hechos que se registran y hasta secuestros que se oyen, está en completo abandono. ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está la reacción de Noboa?, se quejó la residente del balneario Doménica Vásquez, guayaquileña que tiene una casa y un negocio en el balneario. Uno de los tantos afectados en el país por inseguridad.

Hasta el momento la Policía no ha dado mayor información de lo que ha ocurrido y se ha limitado a decir que está investigando el caso.

No es la primera vez que se registra un crimen en el distribuidor de tráfico. El pasado 30 de mayo otro ciudadano fue asesinado cuando el vehículo que conducía fue interceptado por unos motorizados.

Estos son algunos de los huecos que asoman en la vía que conduce hacia el Ocean Club, en Playas. Árchivo

Este tramo de la vía, según reconocen los habitantes a EXPRESO, es conocido como el 'tramo de la muerte'. No solo por los delitos y actos de violencia registrados, sino también por la oscuridad de la ruta. "Pasadas las 18:30 parece que de cualquier rinc´ón te sale un tipo a robar o matar. Si esta vía es tan turística, ¿por qué permanece en ese estado? Es deprimente y terrorífica?", denunció la guayaquileña Daniela Molestina, quien por trabajo acude al balneario tres veces por semana.

En reportajes anteriores, la ciudadanía ha exigido además darle atención a las vías, que permanecen repletas de huecos, lo que traba la movilidad y pone en riesgo al conductor que se ve obligado a bajar la marcha para no afectar tanto su carro.

La vía de ingreso al cantón, así como la que conduce hacia el resort Ocean Club son apenas algunas de las que permanecen en un estado tan deprimente, que hay quienes se frenan de ir a los espacios o al mismo balneario por temas de seguridad.

"La última vez, de camino al Ocean Club, caí en un hueco y se me poncharon dos llantas. En la noche, de regreso al centro de Playas, todo estaba oscuro y sentí pánico. Ya suficiente con el terror que siento en Guayaquil para ir a sufrir más donde se supone que voy a vacacionar. Mientras el país esté como esté, no me moveré a ningún lado. La casa es lo único medio seguro para todos", sentenció Rebecca Orejuela, residente de vía a la costa.

