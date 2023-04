Encebollado, el manjar guayaco galardonado internacionalmente

Con chifle, con pan, con maíz tostado y hasta con canguil; el acompañante no importa a la hora de comerse un buen encebollado, el manjar guayaco que atraviesa las fronteras más que nunca, tras posicionarse entre las mejores sopas del mundo.

El sitio Taste Atlas es una comunidad de amantes de la comida que a menudo realizan rankings y listados de los mejores platillos del mundo. Según su último ranking ubicó al encebollado en el puesto número 25 de las mejores sopas del mundo, superando a la sopa Tarasca mexicana y al Hakata Rame japonés.

Para Bianca Mencias, administrador de Japi Fish, una de las razones para que el encebollado haya alcanzado ese puesto es por su representación. “El encebollado es sinónimo de Guayaquil y de Ecuador. Todos los extranjeros que pasen por acá deben comerse un buen encebollado, eso es ley”, dijo Mencias que bromeó sobre el tema. “Antes del encebollado decían que era el típico saca resaca, ahora ustedes ven a niños chiquitos que vienen y piden uno. Ya es parte de la cultura guayaquileña”, comentó, añadiendo que hay también pedidos particulares como comerlo sin yuca, sin pescado y hasta sin cebolla, “cada quien lo pide a su gusto, pero a todos les gusta”, bromeó.

La preparación es todo un ritual. Amelia Andrade

Xavier Aguirre, un confeso amante de este plato, se encontraba en este restaurante guayaquileño esperando ansiosamente junto a su hijo para desayunar. “Venimos casi todas las semanas. El encebollado no puede faltar en el menú del guayaco. Este es el lugar favorito de mi hijo, pero en Guayaquil hay cientos de buenos lugares”, aseguró Aguirre, que demostró su alegría al recibir el plato. “Lo pedí mixto y con todos los ‘juguetes’. Ahora sí por favor permítame disfrutarlo”, dijo entre risas Aguirre que completaba la faena con una deliciosa gaseosa.

Para la pareja de esposos Jamil Vinueza y Carola Samaniego, el encebollado se ha vuelto el desayuno de todos los domingos. “Llevamos sirviéndonos este plato los domingos desde hace unos cinco años. No hay domingo que falte ese plato en nuestra mesa. Casi siempre lo compramos, pero en la pandemia hasta lo preparamos. Todo con tal de no perder esta tradición”, dijo Samaniego que agregó que tiene su favorito.

“Vivo en Urdesa, pero siempre compro uno por el puente de la 17. No es un megalocal, pero es mi favorito”, explicó. Mientras que su esposo añadió que es la sopa más completa que se puede disfrutar. “Tiene todo: yuca, pescado, cebolla, verde y lo mejor es que no tiene mucha grasa. Me deja ‘papelito’ para continuar mi día. Es hasta nutritivo. No me cansaré de comerlo. Estamos orgullosos por estar en el puesto #25, pero avísenle que queremos el primer lugar del ranking. Somos los mejores”, dijo, mientras soltaba una carcajada con su pareja.

Estamos orgullosos por estar en el puesto #25, pero tranquilamente podemos ser los número 1. El encebollado es el mejor plato del mundo Jamil Vinueza

Anthony Garcés, propietario del comedor El Pescado Picudo, en el sur de Guayaquil, reconoce que vender encebollado resulta un negocio redondo. “Casi nadie se resiste a un encebollado, aquí se vende como pan caliente. Hay de todo precio y tamaño, es un plato típico del guayaco”, opinó.

El encebollado ha traspasado fronteras y no solo por su reconocimiento en el ranking mundial, sino también porque desde hace varios años es un producto de exportación. Por ejemplo ya ha llegado a Estados Unidos. “Hace dos años lo vendemos enlatado y nos compran incluso desde otros estados de este país. El precio es de $5 y vendemos más de 60 latas mensuales. La mayoría de los clientes son ecuatorianos que extrañan este plato típico”, comentó Lilibeth Samaniego, propietaria de La Parada Ecuatoriana en New Jersey.

Para Carolina Sánchez, chef ecuatoriana radicada en España, lo que hace tan apetecido al encebollado es su particular sabor. “Tiene un toquecito ácido que hace que cuando uno lo pruebe quiera seguir comiendo. Aparte el pescado y la yuca ecuatoriana es de las mejores. Por eso es un plato tan buscado”, explica, además resalta que en La Rioja (ciudad española) también suele ser cotizado. “Lo he hecho probar a mis amigos y a clientes y todos luego quieren seguir probándolo. Además, los ecuatorianos se fascinan cuando vuelven a degustarlo fuera de su país”, reconoció Sánchez, propietaria de Ikaro, restaurante en La Rioja.