El guayaquileño que se respeta inicia el nuevo año comiendo mariscos. Esta frase la repitieron varias personas consultadas en el norte y sur de la ciudad, en un breve sondeo realizado por Diario EXPRESO.

China dejará de realizar pruebas de covid a los alimentos importados Leer más

Es tal la tendencia que Susana Merino indicó que al 1 de enero su familia y sus amigos lo han declarado como el ‘día del encebollado’. Lo malo es que el primer día del año no todos los restaurantes abren, señaló Elsy Villacís, otra clienta.

Por la preferencia que hay por los mariscos, sí existen locales en Guayaquil que están listos para atender este domingo. “Los mariscos son los preferidos para enfrentar el ‘chuchaqui’ del 1 de enero, por lo tanto tenemos la expectativa de duplicar las ventas, en especial porque no todos los restaurantes abren el 1 de enero. Nosotros atenderemos este domingo de 07:30 a 16:00”, indicó Andrés García, administrador de El Pescador, que está en la Alborada, etapa 12, en la avenida Benjamín Carrión.

El Pez Volador. En uno de los locales en la etapa 12 de la Alborada los clientes disfrutan del encebollado que ofrecen. Alex Lima

En esta misma zona están El Pez Volador y La Barceloneta, que también atenderán. “Después de que apareció la pandemia las ventas crecen, pero no como antes. Por ejemplo, para atender a más personas hasta ponía una carpa extra, pero los últimos dos años no la he puesto. Igual hay actitud positiva para este 1 de enero”, manifestó David Hernández.

La situación no es igual para todos. Hay locales que copan su capacidad y por ello han creado ofertas para que más personas se animen a solicitar el ceviche a través de una plataforma de delivery. Es el caso de Pepe 3, cuya administradora, Fiorella Guerrero, indicó que el ceviche mixto con jugo tendrá un descuento del 50 % para quienes lo soliciten mediante Uber Eat. Normalmente cuesta 10,99 dólares, pero este 1 de enero el precio será de 5,99 dólares. “Vamos a atender de 08:00 a 17:00. Para nosotros, trabajar el primer día del año es muy bueno. Hasta tenemos que aumentar el personal”, agregó.

Japifish es otro de los locales que aseguraron que en el primer día del año sus ventas superan las expectativas que se plantean. “La tradición del guayaco también es farrear hasta el amanecer y antes de ir a dormir desayunar un encebollado. Por eso estamos listos para atender en Urdesa y en el sur de Guayaquil, de 08:00 a las 16:00”, anunció el propietario, Christian Saona.

Japifish. Tiene local en Urdesa y al sur de Guayaquil y ofrece una variedad de platos con mariscos. Uno de los más solicitados es el encebollado. Alex Lima

Otro local que también está listo para abrir sus puertas este 1 de enero es la Cevichería Guayaca, de 08:00 a 17:00.

Pero no todos atenderán. Entre los locales más conocidos en la ciudad que estarán cerrados el 1 de enero están la Herencia Manabita, Mercado del Río y El Colorado de la Bahía.

A nivel de los patios de comida de los centros comerciales, también hay expectativa por atender. Para Bamboo Plaza, en la vía a la costa, a la altura de las urbanizaciones Bosques de la Costa y Puerto Azul, será su primer año. Aquí la atención será de 12:00 a 23:00. Entre los locales que tiene están Gust Conchas, Donde Martha, La Veredita y Noé Sushi, que ofrecen menús con mariscos.

Delivery. Las plataformas que llevan comida a domicilio, como Uber Eat, Pedidos Ya y Rappi, también serán las más solicitadas por los clientes.

El festín de la comida también incluye otros centros comerciales. El Mall del Sur atenderá de 12:00 a 21:00, el CityMall de 10:00 a 20:00 y el Mall del Sol de 12:00 a 21:00.

En el caso de El Dorado, el patio de comidas atenderá de 12:00 a 23:00. Es el mismo horario que tendrán los Riocentro Entre Ríos, Norte, Los Ceibos, Sur. Esto en Guayaquil y sus alrededores. En el caso de Riocentro Quito, el patio de comida abrirá de 12:00 a 22:00.

Para todos estos negocios, es clave iniciar el año trabajando y atendiendo a sus clientes.