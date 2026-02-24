En Guasmo, Mapasingue y Martha de Roldós habrá atención veterinaria gratuita

Las jornadas de Proanimal, del Municipio de Guayaquil, se realizarán hasta el próximo 1 de marzo

Perros y gatos reciben atención veterinaria gratuita por parte de Proanimal, que también ofrece la opción de esterilizaciones.

En sectores del norte y sur de Guayaquil se realizan jornadas de atención veterinaria gratuita, a cargo de la Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal).

Las brigadas visitan los barrios hasta el próximo 1 de marzo. Este sábado 28 de febrero habrá jornadas de esterilización en parque Samanes, en medio de quejas ciudadanas porque no llega a otras zonas.

Atención veterinaria, desparasitación y entrega de medicinas es lo que habrá este miércoles 25, de 09:00 a 13:00, en la cooperativa Río Guayas (Guasmo norte), en la cooperativa 15 de Agosto (Guasmo sur) y en Asisclo Garay y Alcedo. De 15:00 a 18:00 estarán en Márbol Green Plaza (kilómetro 2,5 de la vía Samborondón).

Este jueves 26, de 09:00 a 13:00, se dará atención en la estación de la línea 108, en Mapasingue Este; en la manzana 754, solar 12, de la cooperativa San Francisco 1, y en la cooperativa Hijos del Suelo, de Mapasingue Oeste, a cinco cuadras del colegio Francisco Huerta Rendón. De 15:00 a 18:00 será en Márbol Green Plaza.

En tres sectores estarán las brigadas el viernes 27 (09:00 a 13:00): Lomas de la Florida, manzana 914, solar 29; cooperativa Santiago de Guayaquil 2, en Fertisa, manzana F, solar 24; y O'Connor y Carchi.

Mientras, el sábado 28 se dará atención en la ciudadela Martha de Roldós y Posorja (09:00 a 13:00); en parque Samanes, hemiciclo de la bandera (09:00 a 15:00) y en Cristo del Consuelo (10:00 a 14:00).

Finalmente, el domingo 1 de marzo se recibirá a las mascotas en Panamá y Juan Montalvo, de 09:00 a 16:00.

Esterilizaciones de mascotas en Guayaquil

Para la esterilización felina hay estos requisitos: mínimo seis meses de edad, no tener pulgas ni garrapatas, seis horas de ayuno antes de la intervención, entre otros.

Para la esterilización canina, que se hace a animales de hasta 20 kilogramos, debe llevar a su mascota al chequeo en el Centro Veterinario Municipal (Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús), hasta este jueves.

En ambos casos, se atenderá este sábado 28, de 09:00 a 15:00, en el hemiciclo de la bandera, en parque Samanes.

En la cuenta de Proanimal en la red social Instagram hubo ciudadanos que reclamaron porque las esterilizaciones no se hacen en los barrios.

"¿Por qué ya no están haciendo la esterilización de gatos en los otros puntos del suburbio? Ahora solo es en Samanes. No todos podemos ir por allá con los animalitos. Más atención a esos detalles", comentó Sofía Gutiérrez.

Proanimal contestó la queja ciudadana y aseguró que se esteriliza en diversos puntos:

CAMI de Isla Trinitaria

Hospital Jacobo y Marienela Rarinoff, en Puerto Liza

CAMI del Cisne 2

Casa Guayaca (avenida de la Democracia, La Atarazana)

Centro veterinario municipal (Narcisa de Jesús y Francisco de Orellana) y

Kartódromo del Guasmo (cooperativa 1 de Mayo)

