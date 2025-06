Durán cambia de vicealcaldesa otra vez: Alexandra Alvarado asume en plena crisis

Durán sumó una nueva vicealcaldesa a su accidentado periodo municipal. La concejal Alexandra Alvarado fue elegida este 12 de junio de 2025 durante una sesión telemática del Concejo, convirtiéndose en la cuarta funcionaria en asumir este cargo durante la administración del alcalde Luis Chonillo.

La sesión se realizó a las 10:30 y duró apenas 15 minutos. Fue encabezada por el propio Chonillo, cuya prolongada ausencia física en el cantón ha generado críticas constantes desde sectores ciudadanos y políticos. La elección de Alvarado fue el primer punto del orden del día y se aprobó por unanimidad.

“Asumo este compromiso con responsabilidad. Mi trabajo será por Durán y con mis compañeros. Siempre mi compromiso será servir”, dijo brevemente la nueva vicealcaldesa tras la votación.

Alvarado es militante del Partido Social Cristiano y, según información oficial, ha sido dirigente barrial y promotora de eventos sociales con niños y adultos mayores. No se ofrecieron más detalles de su trayectoria ni planes inmediatos para el cargo.

Una vicealcaldía inestable

La designación ocurre tras la renuncia irrevocable de Jéssika Solís, el pasado 2 de junio, apenas 18 días después de haber asumido funciones. Su salida, sin explicaciones públicas ni respaldo institucional, evidenció nuevamente la fragilidad del Cabildo.

“Deseo que esta ciudad siga construyendo un futuro más justo, humano y lleno de esperanza para todos”, publicó Solís en Instagram al anunciar su renuncia. No hubo más contexto, ni de parte de ella ni del Municipio.

Desde entonces, EXPRESO solicitó información sobre los posibles nombres y la fecha de elección de la nueva vicealcaldesa, pero no obtuvo respuesta. Solo este 12 de junio se confirmó la elección de Alvarado.

Especialistas en administración pública coinciden en que la inestabilidad de la vicealcaldía, que ha cambiado ya cuatro veces desde mayo de 2023, responde a una lógica más de supervivencia política que de planificación institucional.

Las intervenciones buscan contener la ola delictiva que afecta a ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Machala Christian Vinueza / Expreso

Una gestión marcada por el silencio y la violencia

La renuncia de Solís se produjo en medio de una ola de violencia. Apenas tres días antes de su salida, el 30 de mayo, un artefacto explosivo fue detonado frente a una unidad educativa en el centro de Durán. Aunque no hubo heridos, fuentes extraoficiales vincularon la escuela con allegados de la exvicealcaldesa.

La Policía confirmó que se trató de un explosivo artesanal lanzado desde un vehículo en movimiento, presuntamente por miembros de los Chone Killers, una de las bandas criminales con mayor presencia en el cantón.

Pese a la gravedad del hecho, ni Solís ni el Municipio emitieron declaraciones al respecto. Este silencio oficial ha sido reiteradamente cuestionado por la ciudadanía, que exige explicaciones y medidas concretas frente al deterioro de la seguridad.

La ciudadanía exige dar respuesta a los temas pendientes

Tras la elección de Alvarado, la ciudadanía exige a Chonillo y a Alvarado "trabajar por temas que deben ser prioritarios".

"Exijan al presidente Daniel Noboa que militarice el cantón, que lo haga de forma permanente si es posible y más allá de lo que dice una ley. Necesitamos ayudas y respuestas. No podemos vivir así. Ahora, con la vicealcaldesa espero que las obras sean retomadas, que continúe el asfaltado, que llegue el agua, que haya alcantarillado, que ya no estemos cubiertos de maleza, que haya además parques... Alcalde, venga ya al cantón. No sé donde esté, pero a kilómetros de distancia no puede hacer mucho. Venga a ver lo que está pasando. Vivimos con terror", sentenció Nelly Ascencio, residente del cantón.

