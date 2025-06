Durán, sin vicealcaldesa ni respuestas en plena crisis de seguridad

Durán vuelve a ser noticia, y no por avances ni obras. La ciudad enfrenta una nueva señal de inestabilidad institucional: Jéssika Solís Moncada, tercera vicealcaldesa designada durante la administración de Luis Chonillo, renunció de manera irrevocable este 2 de junio, apenas 18 días después de haber asumido el cargo.

Su salida no solo revela el desgaste del liderazgo local, sino que llega en un momento de extrema violencia, con atentados recientes y un silencio oficial que indigna a la ciudadanía, según denuncian a EXPRESO.

Un cargo breve en el Municipio

“He presentado mi renuncia irrevocable al cargo de vicealcaldesa y concejal del cantón Durán”, publicó Solís en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de una imagen simbólica y una frase que sugiere esperanza: “Deseo que esta ciudad siga construyendo un futuro más justo, humano y lleno de esperanza para todos”.

Pero no hubo más. Ni razones. Ni contexto. Ni explicaciones. Tampoco hubo pronunciamientos del Municipio ni del alcalde Luis Chonillo, quien ya ha sido duramente cuestionado por su prolongada ausencia física en el territorio.

Solís, la tercera vicealcaldesa en renunciar en esta administración

La salida de Solís se suma a una cadena de renuncias que han marcado la fragilidad del Cabildo. Es la tercera vicealcaldesa elegida en lo que va del actual periodo, iniciado en mayo de 2023. De acuerdo con especialistas, cada reemplazo parece responder más a una lógica de supervivencia que a una planificación política.

El contexto no es menos complicado. Solo tres días antes de su renuncia, el viernes 30 de mayo, un artefacto explosivo fue detonado frente a una unidad educativa en el centro del cantón. Aunque no hubo heridos, las versiones extraoficiales apuntan a que la escuela tendría vínculos con allegados de la ahora exfuncionaria. La policía confirmó que se trató de un explosivo artesanal lanzado desde un vehículo en movimiento, presuntamente por una facción de los Chone Killers.

Atentado. La semana pasada un artefacto explosivo fue detonado en un plantel. Versiones extraoficiales aseguran que este tendría vínculos con allegados de la ahora exalcaldesa. ALEX LIMA

La ciudadanía denuncia hartazgo colectivo

En las calles, la noticia no pasó desapercibida. “No sé qué está pasando, pero las autoridades se van por miedo, falta de garantías o porque no saben cómo lidiar con esta guerra en Durán. Todos estamos en riesgo”, comentó Washington Guzmán, vecino del cantón.

Otros ciudadanos, como Mary Cuenca y Doménica Bermúdez, se solidarizaron y expresaron que, ante la falta de garantías para trabajar y sacar adelante a la ciudad, los funcionarios se ven obligados a priorizar su vida, aun si el futuro de Durán está en juego.

“Con tanta inseguridad, fue la mejor decisión la suya la de irse. Es preocupante ver cómo nos vamos quedando sin líderes, pero lo entiendo. Aquí, por lo visto, las mafias son las que nos lideran. Durán ha perdido ya su brújula. No tiene quien la defienda ni las herramientas para hacerlo”, manifestó Bermúdez, ingeniera comercial que por décadas vivió en Durán y hace tres meses decidió irse a otro territorio para “tener algo de paz”.

Aquí no hay vida. Ni siquiera sé si tenemos alcalde

“No podía más. Aquí no hay vida. Ni siquiera sé si tenemos alcalde. Luis Chonillo solo existe en redes sociales. Y todo eso es confuso y desalentador”, agregó.

Silencio institucional

Son casi las 18:00 del 2 de junio y aún no se sabe quién será la vicealcaldesa. El alcalde, por su parte, no dice nada.

Sandy Mora, residente

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde para conocer las causas de la renuncia de Solís, los pasos a seguir para reemplazarla y las medidas solicitadas al Gobierno para frenar la violencia. No hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Para el consultor y activista social Fernando Alburquerque, este silencio institucional, sumado a la renuncia irrevocable de Solís, no solo revela una crisis de gobernabilidad, sino también la descomposición del liderazgo frente a la inseguridad.

“El silencio del Municipio agrava la incertidumbre ciudadana y evidencia una grave desconexión con la realidad del territorio. Cuando el miedo gobierna y las autoridades callan, el crimen toma el poder. Durán no puede seguir en silencio ni sometido al abandono institucional. Lo que estamos viviendo no es solo una crisis: es una ruptura del pacto social más básico: el derecho a vivir sin miedo”, advirtió.

Según Alburquerque, la gestión del alcalde también está agotada. “Ya van demasiadas renuncias, demasiadas vidas marcadas por la violencia. Chonillo no puede gobernar de forma telemática 24/7. Su gestión es una muestra clara de que nunca tuvo, ni tendrá, el control del cantón”.

Ante este escenario, tanto Alburquerque como la líder comunitaria Karla Montalvo coinciden en la necesidad urgente de una declaratoria de emergencia institucional y de seguridad, con intervención directa del Gobierno Nacional.

Esta renuncia, insisten, debe ser una señal de alarma. El Estado debe recuperar el control, pero también los ciudadanos deben exigirlo.

“La ciudad se queda sin vicealcaldesa, sin respuestas, sin certezas. Lo que queda es el miedo, un vacío de poder cada vez más evidente y una ciudadanía que clama por acciones concretas, mientras el crimen avanza”, lamentó Norma Rendón, adulta mayor que en diálogo con EXPRESO admitió que observa “con pena” cómo la tierra que la vio crecer se va destruyendo sin que nadie haga nada.

