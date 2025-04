¿Remoción por agua y abandono? El debate que divide a Durán y sacude su Alcaldía

El cantón Durán atraviesa días de tensión institucional y división ciudadana. La gestión del alcalde Luis Chonillo está en el centro del debate, tras la presentación formal de una solicitud de remoción por parte de un grupo de ciudadanos que argumentan abandono de funciones, crisis de servicios básicos y falta de presencia territorial. Mientras algunos residentes respaldan el pedido, otros lo consideran un ataque político en medio de una gestión que, aseguran ellos, ha enfrentado amenazas.

Clima de descontento en las calles



En la calle las voces también se enfrentan. “No tengo ni idea desde dónde o cómo administra su gestión el alcalde. Entiendo que, como se ha dicho antes, está en riesgo... Pero como habitante le pido a él también que vea el abandono en el que estamos sumergidos. Todo es deplorable. Vivimos en un estado de completo abandono: rodeados de baches, lodo, aguas podridas, sin agua en los grifos y con armas que nos rodean ya en el portal de nuestras casas”, reclamó ayer Agustín Cano, habitante de El Recreo, quien comparte la idea de que el primer edil debe ya salir.

El descontento, como publicó EXPRESO, escaló el 21 de abril, cuando un grupo de ciudadanos, respaldado por asesores legales, presentó un pedido formal para remover al alcalde de su cargo; alegando que lleva más de ocho meses sin estar físicamente en el cantón, que no ha enfrentado los problemas estructurales de la ciudad y que, además, la inseguridad, la deficiente recolección de basura y la escasez de agua se han vuelto intolerables.

“Durán necesita un alcalde. Si tiene temor para administrar este territorio, entonces que renuncie. No podemos seguir trabajando así. Durán necesita de un alcalde, pero presente”, expresó la ciudadana Lola Mercado. Ella el pasado 22 de abril se sumó al grupo de ciudadanos que salió a las calles con pancartas para exigir la salida de Chonillo, quien finalmente ayer rompió el silencio y se refirió al tema, al que catalogó como una campaña de desestabilización

Chonillo rompió el silencio

A través de una extensa publicación en su cuenta oficial de X, Chonillo respondió al pedido de remoción con un mensaje cargado de advertencias, defensa institucional y acusaciones de tinte político. “Estoy absolutamente convencido de que desde el día de mi posesión se han orquestado intentos de desestabilización por parte de quienes, por intereses particulares y muy oscuros, han querido impedir que administremos la ciudad”, escribió.

Es lamentable ver el estado en el que se encuentra Durán: sin obras y con una inseguridad que obliga a sus ciudadanos a vivir en permanente estado de terror. Las calles y la contaminación del entorno son el reflejo de ese abandono”.



Juan Villacís,



ciudadano

Chonillo denunció una “maniobra orquestada” para sacarlo del poder, y aseguró estar “alerta y a buen resguardo” ante lo que considera intentos de “tomarse el Municipio y frenar los avances, para mantener a la ciudad en zozobra y retroceso”.

En su defensa, sostuvo que la administración no ha detenido su marcha y que incluso bajo las amenazas ha seguido operando. Defendió el teletrabajo como una modalidad legalmente autorizada por el Concejo Cantonal para proteger a funcionarios municipales. “Muchos valientes funcionarios están en territorio; otros, autorizados de manera legal en modalidad de teletrabajo debido a las múltiples amenazas recibidas en las últimas semanas”, dijo.

Asimismo, rechaza los señalamientos sobre abandono de funciones, asegurando que el Concejo Cantonal ha sesionado de forma ininterrumpida durante casi dos años y que los directores y funcionarios están activos. “Aprendan a ganar en las urnas”, sentenció.

El tráfico es uno de los problemas que afecta al cantón. Esto, sumado al mal estado de las calles afectan de forma directa a la movilidad. FRANCISCO FLORES

Municipio: la denuncia no tiene base legal



Un día antes de la publicación del alcalde, desde el Municipio también se emitió un comunicado en el que se calificó la denuncia como una “maniobra política” sin base legal ni técnica. La administración argumentó que el documento carece de pruebas válidas y no cumple con los requisitos del Cootad.

En ese mismo texto, se vinculó el pedido de remoción con el reciente anuncio de estudios para la construcción de una nueva planta de agua potable, que según el Municipio sería “la más moderna del país” y resolvería la escasez histórica del servicio en Durán. “Coincide con ese anuncio clave para el desarrollo del cantón”, señaló la Alcaldía, sugiriendo que detrás de la denuncia hay intereses que buscan frenar ese proyecto.

Contaminación. Cerca de la ciudadela El Recreo, el panorama es preocupante. Hay aguas empozadas, maloliente y llenas de desechos. FRANCISCO FLORES

Entre la frustración ciudadana y la defensa de la gestión



Pero más allá de los comunicados institucionales, las voces ciudadanas siguen expresándose, muchas veces con frustración.

“¿Quién descarta que un ciudadano harto de ver calles y avenidas en mal estado sin reparar por meses y sin señalizar, servicio de limpieza sin horario respetado, agua sin presión, haya sido quien puso la queja? Ponga más atención al cantón, ya sea personalmente o por medio de lacayos”, cuestionó el residente Marcos Riofrío, quien, como la ciudadana Lina Castro, aseguró que en este tema la política nada tiene que ver.

No importa cuántos años pasen, ni cuántos líderes lo gobiernen, a las familias de Durán siempre las llenarán de promesas. Siempre habrá excusas para que las obras no lleguen, no se sientan, no se reflejen. Ese es el problema”.



Sonia Robles,



visitante

“Los reclamos del ciudadano común, gente como yo, tienen que ver con el estado en el que vivimos: parques sin sombra ni niños porque todo está mal e inseguro; peatones sin espacio para caminar; barrios sin iluminación; un turismo inexistente... No crea, señor alcalde, que es un perseguido y que le quieren quitar el puesto. Si nos quejamos es porque queremos vivir con dignidad. Ya no maltratados”, agregó.

Pese al escenario adverso, también hay voces que defienden la gestión de Chonillo. Ciudadanos como David Castillo y Denisse Miranda, de hecho, le sugieren que deje el cargo para que quien llegue a reemplazarlo “vea realmente lo que implica administrar Durán”, cuando el escenario es de guerra.

“Al alcalde intentaron hasta matarlo, ¿acaso no se acuerdan? No es fácil lo que estamos viviendo, pero hay que tener paciencia. En Durán están las mafias, se respira violencia. No hay que complicar más las cosas. Durán no requiere de más inestabilidad”, argumentó.

