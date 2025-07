Claudia Tobar Cordovez | La joven empresaria que creyó en ella primero

Allison Avendaño es una niña de 13 años que a su corta edad ya colecciona reconocimientos notables: ha sido nombrada una de las 70 líderes del futuro por la revista Forbes, participó a los 10 años en Shark Tank Colombia, fue reconocida como Emprendedora Internacional Destacada, tiene dos certificaciones universitarias y es autora publicada.

Aunque estos logros son impresionantes, lo verdaderamente extraordinario de Allison es su oratoria. Tuve la oportunidad de escucharla en vivo en el Beyond Summit de Muyu, donde, como invitada internacional, compartió su experiencia. Con solvencia, seguridad y elocuencia cautivó al público con un mensaje poderoso sobre la necesidad de transformar la educación.

Allison presentó su emprendimiento educativo Digitally School, centrado en despertar la pasión en cada persona. Su propuesta desafía el modelo tradicional basado en la acumulación de conocimientos y propone, en cambio, una educación que encienda propósitos y despierte vocaciones.

Su historia es profundamente inspiradora. Conocí a su madre, movida por la curiosidad de saber más sobre quién acompañaba a esta asombrosa adolescente. Con una mirada llena de orgullo, la seguía mientras una fila de personas en la conferencia esperaba para tomarse fotos con su hija, ya convertida en una celebridad.

Me compartió un dato curioso: cuando Allison era pequeña, le dijeron que tenía “problemas de vocalización” y que requería terapia de lenguaje. “Lo que Ally necesita -me dijo- es que nosotros, sus padres, le recordemos que eso no determina nada de su futuro”. ¿Quién imaginaría que esa niña con “retraso de lenguaje” se convertiría en una oradora certificada que viaja por el mundo inspirando a otros?

Conocer a personas como Ally te reafirma que, con una crianza que cree en ti y con oportunidades para cultivar tus pasiones, se cosechan historias maravillosas. Ally no es un extraterrestre. Es una joven que cree firmemente que “los soñadores y hacedores son peligrosos para las estadísticas”.