El enorme hospital Enrique Ortega Moreira de Durán no está operativo, pese a estar terminado prácticamente desde el año pasado.

“No solo tenemos problemas por la falta de agua, también nos urge la apertura del nuevo hospital en Durán. Estamos cansados de mendigar atención y de movilizarnos incluso a otras ciudades para que nos atiendan”, se queja el habitante Mario Montenegro, al asegurar que las dificultades en materia de salud en el cantón crecen cada vez más. “La falta de agua trae enfermedades y en toda la ciudad solo hay un hospital y unos cuantos subcentros que están pelados (vacíos). Durán va de mal en peor”, agrega el morador de La Primavera 1.

En Durán buscan liberar recursos para evitar la quiebra de Emapad Leer más

Para los residentes, lo insólito de este caso es que hace varios años fue construido el hospital Doctor Enrique Ortega Moreira, pero hasta la fecha no ha sido inaugurado. “Es un enorme centro hospitalario, toda una cuadra, pero lleva más de 5 años ahí y no ha recibido a ningún paciente. Aquí necesitamos más casas de salud, tenemos uno enorme, pero no nos sirve de nada. Es un elefante blanco que empezó a levantarse en 2017”, comenta indignado Gino Cali, uno de los vecinos del hospital que se mantiene cerrado, pero custodiado por guardias.

La casa de salud está ubicada en el sector conocido como Luz Bolivariana, diagonal a la antigua feria de Durán. Según datos oficiales, su construcción costó alrededor de $ 56,4 millones y estaba previsto que cuente con una zona de emergencia, consulta externa, hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación, Unidad de Quemados, área de Diálisis, laboratorio y más de 20 especialidades médicas, pero hasta ahora, sigue siendo solo promesas.

En operativo conjunto frustran el tráfico de supuesto ‘abastecedor’ de drogas Leer más

“Nos han ofrecido maravillas, pero no nos interesa porque sigue cerrado. Lo prometió la exalcaldesa Alexandra Arce, en el gobierno de Lenín Moreno, pero todo fue un show. Todo sigue igual”, comenta molesta la ciudadana Daniela Garzón, que exige respuestas al presidente Guillermo Lasso, a los funcionarios del Ministerio de Salud de la Zonal 8 y del mismo alcalde Dalton Narváez.

“Usted dirá que no es competencia suya y es verdad. Pero lo es velar por nuestra seguridad. Si está viendo que nadie está atendiendo una carencia que nos está poniendo en riesgo, por qué como funcionario no actúa y exige acciones inmediatas”, agregó Patty Navas, de El Recreo.

En el sitio se observa que varias personas salen e ingresan constantemente, pero no se conoce qué se realiza en el interior. Nadie dice nada a los usuarios que van a dichas instalaciones. CHRISTIAN VASCONEZ

El cantón tiene una población aproximada de 500.00 habitantes y cuenta con 9 centros de salud que, a decir de sus moradores, ofrecen un servicio deficiente. “No cuentan ni con lo básico, por eso nos toca viajar hasta Guayaquil. Es un calvario cuando alguien se enferma”, comenta la comerciante Rosa Pomaya, quien asegura que está siendo perjudicada por su negocio. “Puse una tienda aquí porque supuestamente habría mucho movimiento por el hospital, me cobran altas las mensualidades, pero no sirve de nada si aquí está todo botado”, se queja.

La falta de agua cuenta con el silencio del Concejo de Durán Leer más

EXPRESO quiso hacer un recorrido por el centro hospitalario, pero desde la garita de ingreso al equipo de este Diario se le prohibió la entrada. Que las autoridades del espacio estaban adentro, pero que no podía pasar nadie, respondió el grupo de seguridad. Teniendo en cuenta la respuesta, EXPRESO solicitó que lo anunciaran para conocer entonces las razones por las que el sitio no estaba operativo, pero nuevamente dijeron que no. “Aquí nadie puede pasar”.

Asimismo, desde esta Redacción se envió un correo electrónico a la Dirección de Salud de la Zona 8, solicitando información sobre el caso. Que por qué si el hospital está listo, sigue sin funcionar; qué están esperando, y si no lo consideran acaso una prioridad, fueron algunos de los cuestionamientos que se hicieron. Cuáles son las gestiones que están llevando a cabo para acelerar el proceso, fue otra de las preguntas lanzadas. Que hoy enviarán las respuestas, fue lo que indicó al respecto la Dirección de Comunicación.

Son más de cinco años esperando la inauguración de este hospital. Hay mucha necesidad en los ciudadanos y no se hace nada para que podamos recibir buena atención médica. Juan Lugo

habitante de Durán

Los pocos centros de salud de Durán son pequeños e incompletos. Muchas veces debemos viajar hasta Guayaquil. No queremos más mentiras. ¡Exigimos se abra ya! Jorge Tello

morador del sector

Adicional a ello, la dirección remitió un boletín de prensa el pasado 8 de agosto, en el que se anunció que se realizan las gestiones para la entrega-recepción de la obra. “Estamos en el proceso de equipamiento, apertura progresiva de cada servicio… El hospital está iniciando y se llamará al personal asistencial, técnico y de apoyo, para que presenten sus carpetas y sean seleccionados para ser parte de la casa de salud. Hasta el momento no se ha realizado ningún llamado”, enfatizó en el documento la viceministra de Atención Integral en Salud, Carmen Guerrero.

Dos millonarios contratos que ‘se hicieron agua’ en Durán Leer más

Sin embargo, los ciudadanos se muestran escépticos a esos anuncios. “Lo que venden es un engaño más de los políticos. Estamos hartos de lo mismo y lo mismo. Prometen y no cumplen, quien sea que lo haga, no nos importa de quién viene esta obra, pero queremos nuestro hospital o la gente seguirá muriéndose”, dijo Alma Lino, una mujer de la tercera edad.

Por ese motivo, en repetidas ocasiones los representantes del Colectivo Social Unidad Duraneña, médicos y ciudadanos, entre gritos y plantones, han exigido la apertura. Pero sus acciones y palabras, alertan, son ignoradas por las autoridades.