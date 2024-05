El cierre de centros de rehabilitación clandestinos dan paso a reclamos contra Salud

El 8 de mayo, el Municipio clausuró dos espacios en Guayaquil. La ciudadanía exige respuestas y no más indiferencia

Fueron clausurados. A través de un comunicado emitido la noche del 8 de mayo, el Municipio de Guayaquil informó sobre la clausura de dos clínicas de rehabilitación clandestinas que operaban sin tener la debida documentación. El mal estado de sus instalaciones además era evidente.

Ambos espacios, según detalló el Cabildo, están ubicados en el norte de ciudad, se encontraban en condiciones de insalubridad y no contaban con la documentación necesaria para dar sus servicios.

"La primera intervención se realizó en Colinas de la Florida, donde se encontraron a 10 personas y a un menor de edad en una vivienda que era utilizada como clínica de rehabilitación, pero no cumplía con los protocolos sanitarios, ni la documentación requerida para su funcionamiento. El segundo operativo se efectuó en Mapasingue Oeste, donde 5 personas en contra de su voluntad estaban en una casa que supuestamente era la sede de una fundación. Sin embargo, no contaba con la documentación necesaria, ni las condiciones apropiadas para atender a pacientes con problemas de adicción", detalló el informe.

Estos operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional,

Ministerio de Salud Pública, Gobernación del Guayas y Dinapen.

Según informó el Municipio, los ciudadanos encontrados fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria UVC de la Florida Norte, donde las autoridades encargadas llamaron a sus familiares para que los vayan a retirar.

Frente a esta situación, la ciudadanía solicita que los operativos de este tipo no se detengan. "Cada vez con más frecuencia se escucha sobre supuestas clínicas que dan el servicio de rehabilitación, que terminan siendo espacios donde se maltrata a los pacientes o residen en situaciones inhumanas. La gente en su desesperación termina enviándolos pensando que los van a sanar. Y es que clara, la persona está enferma y uno intenta ayudar como pueda. Si el Ministerio de Salud Pública decidiera al fin tratar a este tipo de personas, si daría al fin el servicio, no habría por qué acudir a estos espacios. La gente necesita ayuda, atención, no más indiferencia por parte de Salud en este problema. Ya basta", argumentó Lorena Proaño, quien habita en Lomas de la Alborada.

Así permanecía uno de los centros clausurados en el norte de la ciudad. Cortería

El mes pasado, como lo publicó EXPRESO, tras un operativo, 175 personas con consumo problemático de alcohol y drogas fueron halladas en condiciones de hacinamiento e insalubridad en cuatro centros de rehabilitación que funcionaban en la clandestinidad, en el Puerto Principal.

Así lo dio a conocer la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), al precisar que estos lugares se ubicaban en los sectores de Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Villa Bonita y Flor de Bastión (bloque 6).

Según la cuenta de X de la Acess, en los sitios se evidenciaron además que las personas no contaban con la debida atención de profesionales de la salud; "denunciaron maltrato físico y psicológico". agregó.

📍#Guayaquil | 👁️Te mostramos en imágenes🤳, las condiciones de insalubridad, hacinamiento y encierro🔒 en las que permanecían los pacientes con adicciones, en varios centros ilegales🚫clausurados por la #ACESS. pic.twitter.com/kdEnedVayp — Acess Ecuador 🇪🇨 (@Acess_Ec) March 7, 2024

En el operativo también participaron funcionarios de la dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio, bomberos y efectivos de la Policía Nacional.

Para Roberta Cabello, quien habita en Mucho Lote 2, llegó la hora de que las autoridades trabajen de forma integral en este tema, que ya se ha convertido en un problema social y de salud pública.

"Yo quisiera saber si a los funcionarios de Salud no les da pena ver a tanta gente consumiendo en las calles y perdida a causa de la droga. Ha quedado claro que en Guayaquil no solo se consume H, sino que drogas mucho más fuertes como el fentanilo. ¿Qué quieren? ¿Qué están esperando? Que la gente muera en las calles. Zombie ya son. La gente está enferma y ante la apatía de las autoridades, ellos siguen consumiendo y robando para conseguir su dosis. Cuando las autoridades decidan atender y trabajar por el bienestar de su gente, Guayaquil mejorará. De lo contrario seguiremos viendo las mismas escenas diarias con las que nos topamos en cada esquina y asimismo seguiremos siendo testigos de los robos del mobiliario urbano guayaquileño, cada ves más afectado", sentenció.

Mariana Carvajal, quien habita en el centro de Guayaquil y ha sido testigo, argumentó, de como las veradas de zonas incluso turísticas se convierten en pasarelas de consumidores, exigió al Gobierno trabajar en un plan que priorice la rehabilitación en los centros públicos de salud.

"En los últimos 4 años que el problema se ha agravado, si no es más, los ecuatorianos han pedido crear clínicas de verdad con acceso gratuito, pero jamás nos han escuchado. El MSP dice que los atiende de forma ambulatoria, pero lo único que siempre ha hecho es darles un suero de vitamina C y paracetamol, y les dice que vuelvan cuando lo requieran. No hay un debido control y peor tratamiento. Eso es indolencia", sentenció.

