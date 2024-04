A los vecinos no les basta con que el Municipio limpie el puente, exigen retirarlo

El paso peatonal ubicado en las calles José de Antepara y García Goyena, en Guayaquil, fue intervenido por el Municipio; pero las labores ejecutadas, a juicio de los residentes, no es suficiente para reducir el riesgo que sienten cada que intentan usar la estructura.

Según el comunicado emitido por el Cabildo la tarde de este 8 de abril, ante las denuncias de que el espacio había sido tomado por personas en situación de calle que impedían el libre tránsito, un escenario recurrente desde hace al menos 4 años; la institución realizó una limpieza profunda, retirando así desde ropa y basura hasta colchonetas.

(Le puede interesar leer: El Cabildo hace caso omiso a la petición del barrio de eliminar el paso peatonal)

Puentes peatonales de Guayaquil: entre el olvido, el deterioro y la inseguridad Leer más

"Durante el operativo se ofrecieron a las personas en situación de indigencia los servicios de los albergues municipales o del programa contra el consumo de drogas que tiene la Dirección de Salud", aseguró la Municipalidad en el escrito.

No obstante, esta intervención para ciudadanos como Leonidas González, quien visita el lugar cada semana para llevar a su hijo a Serli (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados), y cuya entidad está ubicada a escasos metros del paso peatonal, no reduce los riesgos a ser víctima de un asalto.

"En esa obra la gente duerme, tiene relaciones sexuales, consume drogas o intenta robarte. Esto último es lo más común y el Municipio y la Policía lo sabe. Sé que las denuncias han sido públicas por años, que la ciudadanía lo que pide es que se baje el puente. No lo quieren, pero no les hacen caso. Yo, como acompañante de un paciente, confirmo que resulta imposible usarlo. Yo camino junto a mi hijo, pese a las dificultades que tiene para hacerlo, sobre la angostísima vereda que está bajo la obra. Aun así es más seguro que estar arriba", aseguró en una especie de lamento.

Con el pasar de los años se han llevado ya todas las cubiertas de la estructura. Cortesía

Comentarios como estos han llegado a la Redacción desde al menos 2021, que los residentes empezaron a solicitar al Municipio retirar el paso peatonal. Y es que en él, como ha quedado evidenciado en las imágenes que EXPRESO ha retratado, se han hallado botellas de licor y objetos cortopunzantes, como machetes, destornilladores y cuchillos.

(Le puede interesar leer: Guayaquil: La luz no llega ni al final del túnel en los pasos peatonales)

Quejas por mal estado de paso peatonal en la avenida de las Américas Leer más

“Solicitamos que el paso peatonal, que no presta ningún servicio, sea removido para recuperar nuestro ornato, a fin de tener acceso franco a nuestras viviendas y libre movilización. Necesitamos que se eliminen los focos de contaminación en el espacio”, aseguró ya hace dos años Carlos Rodríguez, uno de los habitantes que firmó el documento en el que exigió a la Municipalidad desmontar la estructura.

(Lo invitamos a leer: “No permitiremos que el barrio pierda la lucha que ha ganado”)

Hoy, peatones como Alejandra Vélez vuelven a hacer hincapié en lo mismo. "Cynthia Viteri en su momento no nos escuchó, por lo que ahora hago un llamado al alcalde Aquiles Álvarez. No necesitamos que se haga una obra parche, que son en realidad estas limpiezas. Necesitamos que nos escuchen y actúen. Ya en la administración pasada se confirmó que el estado del puente era deplorable y que representaba un riesgo. ¿Qué están esperando? Hagan un monitoreo y vean en realidad cuantos lo usan, ya verán que no llegan ni a las tres o cinco personas por semana", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!