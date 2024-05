Kaviedes escapó de una clínica de rehabilitación y exige el pago de $ 21.000

Jaime Iván Kaviedes, el exjugador de la selección ecuatoriana de fútbol que marcó el gol de la primera clasificación tricolor a la Copa del Mundo de 2002, se escapó de una clínica de rehabilitación y está exigiendo a excompañeros el monto de 21.000 dólares.

El pasado 16 de marzo, glorias del balompié nacional como Iván Hurtado, Agustín Delgado, Antonio Valencia, Edison Méndez, entre otros, participaron de un partido benéfico para recaudar fondos para el Nine Kaviedes.

A la cita en el estadio Etho Vera, de Santo Domingo de los Tsáchilas, asistieron 6.500 personas y se recaudó 21.000 dólares. Fue todo un éxito.

Rorys Aragón habló en una entrevista para el programa offside ec ,el nine debía cumplir 1 año solo duró 1 mes, incluso llamó a Iván Hurtado a solicitar su dinero de un partido benéficio donde se recaudó más de $ 20mil. pic.twitter.com/1TVUXTD4nS — Villalva tv (@andresvillalval) May 5, 2024

El trato consistía que una vez cumplido el año de internamiento en la clínica para tratar sus problemas de alcohol, Kaviedes recibiría lo recaudado "en un fondo mensual para que él se pueda manejar económicamente", al menos, es lo que asegura Rorys Aragón.

"El Nine no cumplió su internamiento y lo primero que hizo fue llamar al Capi (Iván Hurtado) y pedirle plata. El capitán, para desligarse del tema, llamó y está coordinando para entregarle los valores totales al Nine. Después de ahí, ya no se puede hacer más", aseguró el exguardameta para el programa offside.ec.

"El partido fue para ayudarlo y si él está solicitando ese dinero creo que lo más razonable es dárselo, sabiendo aún que es lo que va a hacer con el dinero, porque no cumplió el tiempo destinado que era un año en la clínica de rehabilitación", añadió.

Por último, Aragón lamentó: "Al final sabemos que un internamiento mal realizado te va a conllevar nuevamente a recaer, porque lamentablemente esta enfermedad es sigilosa".

