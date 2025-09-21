Disparos, caos y víctimas mortales en el sur de Guayaquil

Vecinos vivieron minutos de terror durante un ataque armado en la madrugada en la cooperativa Dignidad Popular

Una foto referencial de otro suceso ocurrido en julio de 2025 donde también hubo carros afectados por las balas.

Una balacera dejó varios muertos, vehículos afectados y un vecindario que aún no se recupera del susto. En la cooperativa Dignidad Popular, el sueño de los vecinos se transformó en pánico con el sonido de las balas en la madrugada del domingo 21 de septiembre de 2025.

Los datos periodísticos en este artículo son preliminares hasta que la Policía termine de contabilizar los casquillos y el número de víctimas. Los moradores estiman que hay entre tres y cuatro fallecidos, pero será necesario esperar a que la autoridad concluya el análisis de la escena.

Eran cerca de las 02:30, cuando se desarrollaba una fiesta. En ese momento, alguien salió por las rejas que protegen la calle —colocadas justamente por la inseguridad— y un grupo de personas armadas ingresó, comenzando a disparar.

Los invitados corrieron para resguardarse, pero en el otro extremo había individuos en motocicletas que, aunque no podían entrar porque las rejas estaban con candado, dispararon desde esa posición. Como resultado, varios vehículos de los vecinos que estaban estacionados recibieron impactos de bala.

Minutos de terror que se sintieron eternos

La balacera duró pocos minutos, pero para los habitantes se volvió eterna. Las puertas de varias casas quedaron con orificios de bala. Quienes estaban dentro se protegieron como pudieron: unos lloraban, otros oraban, sin saber en qué terminaría este ataque, que habría estado dirigido contra una sola vivienda de la cuadra, aunque una bala perdida siempre puede cambiar el rumbo.

Hasta las 07:00 de este domingo 21 de septiembre de 2025, miembros de Criminalística continuaban trabajando en el lugar. Se espera el informe oficial de la balacera ocurrida en el sur de Guayaquil, en la cooperativa Dignidad Popular, frente a la ciudadela Huancavilca Sur.

