Detienen a sospechoso por explosión de artefacto en mercado de Florida Norte

A través de cámaras de videovigilancia se logró capturar al sujeto en el norte de Guayaquil

La motocicleta en la que se movilizaba el sospechoso del ataque al mercado Florida Norte.

Una persona fue detenida al ser considerada sospechosa de colocar un artefacto explosivo en el mercado de Florida Norte, en el norte de Guayaquil. La detonación se registró cerca de las 01:00 del miércoles 12 de noviembre.

Fernando Cornejo, presidente del directorio de la empresa pública de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que tras la detonación del artefacto explosivo, se activó el protocolo respectivo y se realizó un "seguimiento técnico a la motocicleta implicada".

El funcionario municipal explicó que esa información logró activar la interoperabilidad con las Fuerzas Armadas. Enseguida, los militares ejecutaron un operativo en la ciudadela Sauces 9, también en el norte de la ciudad, en el que detuvieron a un ciudadano sospechoso del hecho.

En el inmueble, los uniformados identificaron la motocicleta y prendas utilizadas por el sospechoso, que fueron recabadas como indicios para la investigación del hecho.

"No vamos a tolerar que ningún delincuente pretenda amedrentar a nuestros comerciantes ni a los ciudadanos que acuden a comprar sus alimentos", expresó Cornejo en su cuenta de X, adjuntando imágenes del seguimiento al sospechoso a través de cámaras de videovigilancia.

Temor entre comerciantes de mercados de Guayaquil

Desde hace varios meses, comerciantes de diversos mercados de Guayaquil han denunciado ser víctimas de extorsiones. Incluso, algunos vendedores han dejado sus puestos por temor a sufrir atentados por parte de grupos de delincuencia organizada.

Los comerciantes exigen una intervención por parte de las fuerzas del orden en los mercados guayaquileños para detener las extorsiones y las amenazas con las que se enfrentan a diario. Vendedores han revelado en ocasiones anteriores que, por temor, pagan las 'vacunas' a los delincuentes para poder seguir laborando.

