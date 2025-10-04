Desvío en Sauces durará cuatro meses: será en este punto de la avenida Parra Velasco
Por trabajos en las redes hidrosanitarias, habrá un cierre total de carriles en esta zona del norte de Guayaquil
La circulación vehicular se verá parcialmente afectada durante cuatro meses, debido a trabajos en las redes hidrosanitarias. Ocurrirá en una vía de Sauces, en el norte de Guayaquil.
Ocurrirá en la intersección de la avenida Antonio Parra Velasco y la calle Gabriel Roldós, en el límite entre las etapas 3 y 6 de la ciudadela Sauces.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este sábado 4 de octubre, que el próximo lunes 6 comenzarán las obras.
En este punto se cerrará el carril principal de la avenida Antonio Parra Velasco, en sentido sur-norte
Debido a los trabajos de rehabilitación de redes hidrosanitarias, se realizará un cierre total en la Av. Antonio Parra (Sauces 3), en sentido sur–norte.— ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 4, 2025
El tránsito se mantendrá habilitado por el carril de servicio.
📅 Inicio: lunes 6 de octubre
⏳ Duración: 4 meses
Circulación será por el carril de servicio
La ATM explicó que la circulación se mantendrá en el sentido sur-norte, a través del carril de servicio en la avenida Antonio Parra Velasco.
Según la planificación, en febrero del 2026 culminarían las obras en este sector, que suele tener alta concurrencia de ciudadanos debido a los negocios y restaurantes existentes en la zona.
