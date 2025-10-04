Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Antonio Parra Velasco y Gabriel Roldós, en Sauces
En la intersección de Antonio Parra Velasco y Gabriel Roldós, en Sauces, se harán trabajos de rehabilitación de redes hidrosanitarias durante cuatro meses.TOMADO DE GOOGLE MAPS

Desvío en Sauces durará cuatro meses: será en este punto de la avenida Parra Velasco

Por trabajos en las redes hidrosanitarias, habrá un cierre total de carriles en esta zona del norte de Guayaquil

La circulación vehicular se verá parcialmente afectada durante cuatro meses, debido a trabajos en las redes hidrosanitarias. Ocurrirá en una vía de Sauces, en el norte de Guayaquil.

RELACIONADAS

Ocurrirá en la intersección de la avenida Antonio Parra Velasco y la calle Gabriel Roldós, en el límite entre las etapas 3 y 6 de la ciudadela Sauces.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este sábado 4 de octubre, que el próximo lunes 6 comenzarán las obras.

En este punto se cerrará el carril principal de la avenida Antonio Parra Velasco, en sentido sur-norte

Ordenanza dispone la pintura de fachadas en Guayaquil

Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿cuál es la sanción para quienes incumplan?

Leer más
RELACIONADAS

Circulación será por el carril de servicio

La ATM explicó que la circulación se mantendrá en el sentido sur-norte, a través del carril de servicio en la avenida Antonio Parra Velasco.

Según la planificación, en febrero del 2026 culminarían las obras en este sector, que suele tener alta concurrencia de ciudadanos debido a los negocios y restaurantes existentes en la zona.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Japón: Takaichi hace historia y gana unas primarias que le dan la llave del Gobierno

  2. Paro Nacional 2025: Organizaciones anuncian marcha en Quito el 12 de octubre

  3. Jhosue Morante: viajes y lujos marcaron su vida

  4. Universidad Católica vs Liga de Quito: hora y dónde ver en vivo el partido de LigaPro

  5. Gaza recupera cierta normalidad y esperanza, pero sin aún nada que celebrar

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

  5. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

Te recomendamos