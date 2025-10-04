Desvío en Sauces durará cuatro meses: será en este punto de la avenida Parra Velasco

Por trabajos en las redes hidrosanitarias, habrá un cierre total de carriles en esta zona del norte de Guayaquil

En la intersección de Antonio Parra Velasco y Gabriel Roldós, en Sauces, se harán trabajos de rehabilitación de redes hidrosanitarias durante cuatro meses.

La circulación vehicular se verá parcialmente afectada durante cuatro meses, debido a trabajos en las redes hidrosanitarias. Ocurrirá en una vía de Sauces, en el norte de Guayaquil.

Ocurrirá en la intersección de la avenida Antonio Parra Velasco y la calle Gabriel Roldós, en el límite entre las etapas 3 y 6 de la ciudadela Sauces.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó este sábado 4 de octubre, que el próximo lunes 6 comenzarán las obras.

En este punto se cerrará el carril principal de la avenida Antonio Parra Velasco, en sentido sur-norte

Debido a los trabajos de rehabilitación de redes hidrosanitarias, se realizará un cierre total en la Av. Antonio Parra (Sauces 3), en sentido sur–norte.



El tránsito se mantendrá habilitado por el carril de servicio.

📅 Inicio: lunes 6 de octubre

⏳ Duración: 4 meses



Planifica… pic.twitter.com/oZHEuJ248X — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 4, 2025

Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿cuál es la sanción para quienes incumplan? Leer más

Circulación será por el carril de servicio

La ATM explicó que la circulación se mantendrá en el sentido sur-norte, a través del carril de servicio en la avenida Antonio Parra Velasco.

Según la planificación, en febrero del 2026 culminarían las obras en este sector, que suele tener alta concurrencia de ciudadanos debido a los negocios y restaurantes existentes en la zona.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí