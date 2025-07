Fiestas de Guayaquil: Desfile unió generaciones y despertó la memoria barrial

El arranque de las fiestas julianas lo vivieron todos en Guayaquil. En el Centro de Salud El Cisne II, pacientes y familiares que aguardaban atención médica fueron testigos del acto cívico que dio inicio a las fiestas julianas en Guayaquil. Muchos salieron incluso desde la sala de espera para observar el desfile, que transformó la rutina hospitalaria este 1 de julio.

A las afueras del hospital y a lo largo de la calle 20, decenas de estudiantes, ataviados con trajes típicos que evocaban al Guayaquil de antaño, marcharon por unas 20 cuadras, acompañados por bandas de guerra, cachiporreras y padres que agitaban banderines azules y blancos.

Un desfile que despertó la memoria barrial

El pregón fue protagonizado por decenas de estudiantes vestidos con trajes del Guayaquil antiguo, representando la historia, el turismo y la identidad cultural de la ciudad. Junto a ellos marcharon cachiporreras, bandas de guerra y padres que ondeaban banderines celestes y blancos, colores de la bandera de Guayaquil. El desfile no solo reunió a los habitantes de El Cisne II. Familias de sectores como Vía a la Costa, Sauces y La Alborada llegaron al lugar para no perderse el pregón.

En el centro de salud El Cisne II incluso los pacientes salieron a la puerta del hospital para ser testigos del acto cívico. FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Nathalia Mendoza, una adulta mayor de 69 años, fue una de las asistentes presentes en el acto. Llegó desde la cuarta etapa de la Alborada con sus hijos para ver marchar, por primera vez, a su nieta Maggie, de apenas seis años. "No podía perderme esto, no solo porque quería estar con mi pequeña, sino porque, en estos tiempos de encierro que vive Guayaquil, es lindo sentir la vida de barrio. Hoy he vivido aquí lo que viví, por años, hace como cuatro décadas, en el centro sur de Guayaquil, donde crecí", relató a EXPRESO.

Para ella, este tipo de actos no solo celebran a la ciudad, sino que también son una forma de resistir al miedo. "Festejar a Guayaquil es un escape. Es sentir que seguimos vivos, que somos Guayaquil", aseguró.

Desfile en Guayaquil por el inicio de las fiestas julianas. Franklin Jácome

“Hoy cambié mi horario de trabajo para ser parte del desfile"

La emoción se extendió más allá de las familias que tenían hijos en el desfile. Algunos vecinos decidieron ajustar sus rutinas laborales para no perderse el evento. Roberto Caña, habitante del sector Cristo del Consuelo, debía entrar a trabajar a las 9:00, pero pospuso su ingreso para las 11:00.

“Este desfile se ha convertido en una tradición en este barrio. Vemos a los niños del barrio desfilar, pero también a los adultos mayores, y eso es lindo, porque las calles suelen permanecer calladas, en silencio y con temor. Hoy cambié mi horario de trabajo. Laboraré hasta las 20:00 en un taller mecánico del centro, no importa. Pero este inicio de julio lo tengo que vivir”, comentó mientras fotografiaba el momento.

Decenas de estudiantes de planteles de distintos sectores de Guayaquil participaron del pregón que dio arranque a las fiestas julianas. Francisco Flores

Las viviendas de la calle 20 y sus alrededores ya estaban adornadas con banderas de Guayaquil, colgadas en ventanas, puertas y postes. Desde temprano, vecinos colocaron sillas a las afueras de sus casas para seguir el desfile, que estuvo acompañado de melodías tradicionales guayaquileñas.

Camila Perdomo, estudiante de un centro educativo del norte de la ciudad, fue una de las jóvenes que convirtió la calle en un escenario de arte. Hizo piruetas junto a sus compañeras y saludó al público con una gran sonrisa. “Me encanta lo que hemos hecho. Ver tanta gente feliz y junto me parece hermoso. Todo sea por Guayaquil, la ciudad que amo y me encanta”, expresó.

Julio, el mes favorito de todos los guayaquileños, comenzó con el tradicional Pregón Cívico en el icónico Parque Centenario 💙



Autoridades, estudiantes, la Banda Municipal y cientos de ciudadanos se unieron para rendir tributo a nuestra ciudad, en una ceremonia cargada de… pic.twitter.com/VfyCmQeTRb — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) July 1, 2025

El inicio de un mes para recordar la historia guayaquileña

El pregón, como anunció el pasado 30 de junio este Diario, fue solo uno de los actos que dieron apertura a las fiestas julianas este 1 de julio. También se realizó un evento cívico en la Plaza del Centenario y otro en las escalinatas del cerro Santa Ana, organizados por la Asociación Cultural Cerro Santa, que busca mantener vivas las tradiciones de la ciudad, que este 2025 cumple 490 años de historia.

