En delitos, la droga arrincona a las mujeres

Distracción. Según expertos, en la delincuencia común las mujeres son usadas para distraer, pero en el narcotráfico no llegan al liderazgo en el país.

Una situación por la que atraviesan muchas mujeres (nacionales y extranjeras) que hoy viven tras las rejas, pagando una pena por algún delito, en un 90 % vinculado al microtráfico de estupefacientes.

En los dos primeros meses de este año (hasta el 23 de febrero), 96 mujeres habían sido detenidas en la Zona 8 (la integran Guayaquil, Durán y Samborondón), por delincuencia común y venta de sustancias estupefacientes al menudeo en barrios de la ciudad, principalmente en el Puerto Principal, el cantón con mayor violencia delictiva del Ecuador.

En la ciudad prima el encierro, en otros países hay libertad Leer más

Según un estudio realizado en 2020 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que realiza investigación y trabaja a favor de los derechos humanos en Latinoamérica, el encarcelamiento de mujeres en esta parte del continente se ha incrementado dramáticamente en el curso de las últimas dos décadas. “No solo ha aumentado el número absoluto de mujeres encarceladas, sino que también ha crecido su porcentaje entre la población penitenciaria en general, y es alarmante la tasa actual del aumento de la población de mujeres encarceladas. Más aún: el número de mujeres tras las rejas está creciendo mucho más rápidamente que el de los hombres en la misma situación”, señala la investigación.

ACCIÓN POLICIAL 🚨



En Manuela Sáenz #DMQ, detuvimos a una ciudadana que mantenia vigente dos boletas de captura, por sustancias sujetas a fiscalización.



👉Fue puesta a órdenes de la autoridad competente#PlanRescateEcuador#OrdenYSeguridad pic.twitter.com/2LJnvXksvv — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 5, 2022

En la mayoría de los países de América Latina, entre los que se incluye Ecuador, los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento de féminas.

Pero, además, en investigaciones realizadas muestran que, "en todos los países estudiados, hay más mujeres que hombres en situación de detención preventiva por delitos relacionados con drogas”, indica WOLA. En 2020, Ecuador tenía 2.612 mujeres en prisión. Entre el 2000 y el 2017, a nivel mundial la población total de mujeres encarceladas se incrementó en un 53,3 %, mientras que la de los hombres aumentó solo en un 19,6 %.

Intentaron escapar, pero la seguridad impidió que sigan con vida Leer más

Y para muestra, lo sucedido en menos de 48 horas en Guayaquil. El pasado 23 de febrero, la policía detuvo a dos mujeres de un total de cuatro personas, en un allanamiento ejecutado en una vivienda de la cooperativa Assad Bucaram. En el sitio, los agentes encontraron un revólver calibre 38, cinco municiones calibre 9 mm y 200 fundas plásticas con marihuana. Según las investigaciones, los detenidos pertenecerían al grupo delincuencial Los Choneros, dedicada al microtráfico y tenencia de armas de fuego.

Ese mismo día, la Unidad Nacional Antidrogas en coordinación Europea (Unidase) detuvo a una pareja (hombre-mujer) en el centro de Guayaquil. Las investigaciones preliminares determinaron, según informó la Policía de la Zona 8, que “posiblemente iban a cometer un hecho violento” y que “serían parte del grupo delictivo denominado Chone Killer”. En poder de la pareja, la policía encontró un arma de fuego. El hombre registraba cuatro antecedentes, por robo, tráfico de drogas y tentativa de asesinato. En el caso de la fémina, era su primera detención.

El pasado 23 de febrero, la policía detuvo a 4 personas, entre ellas dos mujeres, por presunta venta al menudeo de drogas. Cortesía

Un día después se conocía de la detención de seis personas, entre ellas tres mujeres, por el presunto delito de falsificación de documentos.

La priorización del tratamiento por drogas se reduce a cinco circuitos Leer más

El criminólogo Antonio Chang explica que las mujeres que incursionan en el mundo delictivo, ya sea por necesidad o porque buscan vivir “entre lujos”, en su mayoría optan por las drogas, porque otros actos requieren de fuerza.

“La mujer no está en condiciones de ponerse de igual a igual con un hombre. Por ejemplo, en el asalto a un bus se necesita mucha acción, mucha fuerza, se necesita el temple y la valentía para hacerlo (...). Este tipo de delitos están destinados básicamente para varones, por esa fuerza física que por naturaleza tiene el hombre”, explica el experto.

En los casos de asaltos en los que se ha visto la participación de mujeres, indica que ellas solamente acompañan o son elementos distractores. “Si usted sale a la calle y ve a dos hombres en moto, toma precauciones; pero no le llamaría la atención ni le provocaría temor el ver que al final de la calle hay una pareja besándose. El hecho de ver a una mujer genera tranquilidad (...)”.

Pero hay mujeres que deciden aprovechar su físico para estar al mismo nivel de los traficantes. “Tienen la confianza de poder estar junto a un capo, sabe que ese le va a dar una vida soñada, deseada y esa mujer lo que hace es sacar provecho de esos atributos”, según Chang.

Ellas participan en jerarquías, tienen sus mandos, también gritan, ‘taconean’, dan órdenes, instrucciones; pero siempre algún hombre está por encima de ellas para respaldarlas, asevera el experto.

Seis sectores de la ciudad, en vilo por el consumo de drogas Leer más

LA CIFRA

275 millones de personas consumieron drogas en el mundo en 2021 y más de 36 millones sufrieron trastornos, según UNODC.

EL DETALLE

Negativo. Las consecuencias negativas para las familias y la sociedad son exacerbadas cuando la persona tras las rejas es una mujer, señala WOLA en su investigación.

En octubre de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y autoridades de justicia de Colombia analizaron la situación de las mujeres en relación con la producción, tráfico y consumo de estupefacientes. Se demostró que el narcotráfico no es un asunto solo de hombres. Cerca del 35 % de las féminas condenadas y encarceladas en el mundo están por delitos relacionados con narcóticos.

A un paso de llegar a la tercera y última escala

En México, las mujeres juegan un papel muy importante en las organizaciones criminales, según relatos de la prensa de ese país, que destacaron a cuatro como “las nuevas jefas del narco”. Entre ellas, Clara Elena Laborín Archuleta, alias La Señora, quien terminó siendo la cabecilla de una de las organizaciones más sanguinarias del mundo: el Cártel Beltrán Leyva. Antonio Chang asegura que en Ecuador no hemos llegado a ese nivel, pero existe un gran peligro por el crecimiento de los delitos y violencia en el país. “Vamos a pasar a un tercer nivel si el Gobierno no hace todo lo posible por evitarlo, que es el último:el terrorismo”, alerta. “Un nivel en el que la delincuencia organizada toma tal fuerza que le dice al Estado: Tú ya no funcionas”.