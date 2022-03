Ver a sus primos y tíos drogarse y a sus padres pelear todos los días llevó a Daniel a consumir drogas desde que tenía 10 años de edad. Hoy, a sus 26, intenta desintoxicarse junto con otras doce personas en igual situación. No quieren que sus hijos sigan sus pasos.

Reunidos en un cuarto de no más de 3 metros cuadrados, de una casa de dos pisos ubicada en el suroeste de Guayaquil; y que funciona como centro de rehabilitación para personas con consumo de alcohol y otras sustancias, el grupo recibe las terapias que Luis García, propietario del lugar, ha diseñado con base en protocolos de instituciones anónimas y de su propia experiencia. Daniel y otros compañeros ya van por los seis meses de encierro en el sitio y dice que eso le ha ayudado a mantenerse fuera de las drogas, porque en las calles no podría salir adelante.

Sin embargo, expertos en tratamiento ven al encierro o internamiento como la última opción en el tratamiento para adicciones o consumo de drogas.

El psicólogo Diego Riofrío Jaramillo, presidente de The International Society Substance Use Professionals (Issup) Capítulo Ecuador, señala que lo más importante en los centros de tratamiento es un diagnóstico certero tanto del nivel de complejidad del caso ya sea por la frecuencia en el consumo, el tiempo que viene consumiendo o el tipo de sustancia que consume.

Detalla el trabajo que se despliega desde los tratamientos ambulatorios, el trabajo en psicología de grupos, el abordaje individual, así como los centros de tratamientos residenciales, que trabajan con la desintoxicación y la deshabituación para pasar luego a un acompañamiento o ‘counseling’, que ayuda al paciente a recuperar su vida e integrarse armónicamente a la sociedad. Algunos centros, detalla, trabajan la psicología de grupos de género centrándose en las características del fenómeno de las drogas que son comunes y se manejan mejor entre hombre o entre mujeres. Otro de los componentes que considera importante es el trabajo con la familia en la codependencia que son las afectaciones y conductas que tienen y que pueden afectar o impedir una recuperación armónica.

En la ciudad existen apenas cinco centros avalados para la rehabilitación de personas en consumo de drogas y otras sustancias. JUAN FAUSTOS

“Los centros de cuidado extendido son muy comunes en Estados Unidos y Europa y tienen por finalidad acompañar a las personas en el camino para recuperar su vida luego de haber superado la adicción. Estos centros son fundamentales para prevenir recaídas y facilitar la integración social, laboral o académica del paciente en recuperación”, detalla el experto.

Entre los modelos que existen destaca el de Minnesota, que comprenden las terapias de facilitación de 12 pasos, la entrevista motivacional, las terapias de aceptación y compromiso, algunos modelos basados en las teorías cognitivas que se centran en la psicoeducación, algunos utilizan el modelo conductual dialítico basado en el manejo de la consciencia, la tolerancia a la angustia, la regulación emocional y la efectividad interpersonal. "En términos generales todos los modelos de tratamiento están basados en evidencia, tiene una estricta ética en cuanto a la evaluación de los protocolos y los resultados, centrados en las necesidades de los beneficiarios, tratamiento personalizado e integral considerando la relación cuerpo, mente y espíritu, integración armónica con toda la vida del paciente y una convivencia profundamente humana", explica el profesional.

Un modelo que también lo conoce Dan Gheorghita, quien fue parte de la Fundación Hazelden, en el estado de Minnessota; que se unió con la fundación Betty Ford, en California, ambas en Estados Unidos, y con las que suma más de 30 años de experiencia en tratamiento e intervención familiar. Según resume, usando los 12 pasos que contempla Alcohólicos Anónimos, que son principios de recuperación, hay eficacia en el tratamiento. “La esencia de los 12 pasos viene de la Biblia, que habla sobre transformar la vida (...) hablamos de 12 principios espirituales que no tienen nada que ver con religión, pero que puede ayudar a otros que tienen esa enfermedad”. Pero menciona también de seis dimensiones que se aplican en EE.UU., para poder tratar a ese tipo de pacientes. Dentro de ellos destaca la evaluación, seguida por las complicaciones médicas que se deben observar en cada persona, para que reciba un tratamiento individual basado en la dignidad y respeto. Se incluye salud mental, la preparación para el cambio, la recaída; y, finalmente, el ambiente de recuperación. La familia debe quedarse en el centro para que puedan entender la enfermedad y ayudar en el proceso. Es parte de la recuperación integral. Un dato importante que resalta es que un 85 % a 90 % nace con esa vulnerabilidad de adicción, que puede existir en la familia, los padres.

La última tragedia ocurrió en una vivienda del suroeste de Guayaquil, donde siete personas murrieron y otras cinco rfesultaron heridas tras un incendio. Álex Lima

La psiquiatra Julieta Sagñay, integrante de la Sociedad Española de Patología Dual, prevé que seguirán pasando tragedias como la registrada el pasado 2 de marzo, fecha en que murieron siete personas en una clínica clandestina de Guayaquil, tras un incendio. “Si el Estado no cumple su parte, si no se revisan los tipos de modelos, si no se actúa a tiempo, si no hay políticas de prevención, seguirá pasando”, advierte, al sostener que la conducta del adicto, el comportamiento de las drogas ha cambiado en Ecuador y en especial en Guayaquil, por la mezcla de medicamentos y varias sustancias preparadas en casa, que los lleva a presentar hasta crisis compulsivas, agresividad extrema, paranoia. “No nos estamos enfrentando a una sustancia sino al policonsumo, varias sustancias, los niños están deteriorados neurológicamente. Las familias han perdido esperanza, muchos de ellos encarcelados, la peor parte se han llevado las madres”, describe.

Lo lamentable, añade, es que cuando van a hospitales no los desintoxican. “Hay que eliminar primero la sustancia para diagnosticarlo, el adicto viene con muchos otros cuadros, se hace una primera parte y luego viene la rehabilitación”, explica.

En su experiencia, menciona que en Estados Unidos y Canadá el tratamiento es distinto. “Puedes desintoxicarte de manera gratuita. En Canadá y en España tienes derecho a ponerte en el programa de metadona para diluir la cocaína. Cuando hay el problema de la voluntariedad, el padre lo presenta ante una Corte de drogas, expone la situación y el juez ordena su ingreso o se va preso. Hay otra manera de ingresar, lo obligan a ir a las reuniones de alcohólicos anónimos, que es gratuito”, detalla la profesional al recordar que en España existe el Proyecto Hombre que consiste en que si la persona en tratamiento sale a trabajar y regresa, lo hace de una manera controlada.

Otro problema que observa en el país es que no hay una política de prevención. La solución que ve ante la situación que se vive por las drogas es que los hospitales abran áreas de desintoxicación, para que las familias tengan derecho de llevar a su hijo y luego busque qué tratamiento le sirve. Pero no recomienda el internamiento salvo que la persona esté en un estado de convulsión, porque “ninguna clínica cura, solo detiene el consumo”.

Toda adicción viene con un sufrimiento, que viene de la familia, por eso necesita sanar en familia, es la clave para que no esté solo el paciente en el proceso de recuperación. Dan Gheorghita

experto en tratamiento e intervención familiar

Los centros de cuidado extendido son muy comunes en Estados Unidos y Europa y tienen por finalidad acompañar a las personas en el camino para recuperar su vida luego de haber superado la adicción. Diego Riofrío

The International Society Substance Use Professionals Issup, Capítulo Ecuador

123 centros clausurados en 4 años

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) registra apenas 5 Centros Especializados en el Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas (Cetad). Sin embargo, entre 2018 y lo que va de este año, han clausurado 123 centros clandestinos. Mientras, de 13 establecimientos que han ingresado documentación para contar con permisos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, solo tres cuentan con el certificado de inspección final.

El detalle

Sectores. El Cuerpo de Bomberos ha detectado establecimientos que operan en forma clandestina en varios sectores del norte y sur de Guayaquil.