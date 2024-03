El debate en redes sociales que expuso la realidad de los parques

Guayaquil. El Puerto Principal cuenta con 2.320 parques, pero los ciudadanos se quejan de que no todos están poblados de árboles.

Todo empezó con un tuit. “Sí, hace calor, pero nosotros tenemos algo que los guayaquileños no: parques”, escribió David Revelo en su cuenta de X desde Quito. Este post fue inmediatamente citado por Gabriela Andrade, quien desde Guayaquil defendió que la ciudad tenía otras cosas que la capital no. Ese intercambio de mensajes dio paso a un debate -o, mejor dicho, a presumir- sobre cuál de las dos ciudades tiene más parques, mientras los ciudadanos enfrentaban picos de temperatura.

EXPRESO consultó con los municipios para aclarar las dudas de los usuarios. Algunos, en la capital, alardeaban con tener el parque La Carolina o el Metropolitano Guangüiltagua. En la Perla, sacaban pecho por el Samanes o el Centenario. Estos son emblemáticos y -quizás- los máximos exponentes de las áreas verdes en las dos ciudades más habitadas del país.

Quito. En la capital del país diferentes ciudadanos solicitan atender los parques, como el del barrio Armero. ANGELO CHAMBA

Pero hay muchos más. Lorena Izurieta, gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), informó que el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 1.690 parques, categorizados en barriales, zonales, sectoriales y distritales o metropolitanos (517 son administrados por la Epmmop y los demás están a cargo de las administraciones zonales).

Mientras que Adrián Zambrano, director de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, detalla que en la ciudad de Guayaquil hay 2.320 parques, aproximadamente. Aunque -según sus habitantes- no muchos están poblados de árboles.

Cifras $ 12 millones destinará este año el Municipio de Quito para mantenimiento y construcción de nuevos parques. Mientras que$ 9 millones, aproximadamente, invertirá el Cabildo de Guayaquil para atender los parques y áreas verdes.



Los jardines, parques y zonas verdes son elementos claves para mantener una buena calidad de vida en las ciudades. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que estos espacios son imprescindibles para el bienestar físico y emocional. Pero no solo eso. Según Uribe Schwarzkopf, “los conjuntos de árboles y zonas verdes en las ciudades favorecen a la purificación del aire, atenúan las fuertes lluvias, proveen sombra”.

Este último factor ha sido esencial en los últimos meses. Según Mónica Oñate, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Quito alcanzó los 27,2 grados centígrados en enero. En febrero, en cambio, registró 26 grados. Algo fuera de lo normal. Pues la temperatura regular varía entre 23 y 24 grados.

En Guayaquil sucedió algo similar. En enero y febrero hubo picos de más de 34 grados centígrados, cuando normalmente varía entre 31 y 32 grados. Hay una explicación. Oñate dijo que ingresaron masas de aire seco, por lo tanto, no hubo formación de nubes. La radiación era más fuerte, acotó. Entonces, la gente buscaba sombra mientras iba por la calle, como David Revelo, quien la encontró en el parque La Carolina. Su tuit, publicado el 28 de enero, obtuvo 877.000 reproducciones. Sin embargo, en Guayaquil, sus habitantes insisten en que “faltan árboles”, pese a tener más parques.

Cada mes, aproximadamente 100.000 personas visitan el parque La Carolina, en el norte de la capital. Samanes, por su parte, recibe 389.000 visitantes mensualmente. Están entre los más concurridos.

Quito tiene un presupuesto contemplado para 2024 de 12 millones de dólares, que se destinarán para mantenimientos menores, periódicos, rehabilitaciones y, además, construcción de nuevos parques. En Calderón, la parroquia rural más grande del país, pero con pocas hectáreas de recreación y deporte, según Izurieta, se entregará el parque Centinela. El Metropolitano de Calderón, de 120 hectáreas, está en proceso de consolidación, añadió.

En Guayaquil, la inversión es menor, pero no menos importante. Zambrano indicó que hay un presupuesto aprobado de aproximadamente 9 millones de dólares para manejar los parques y las áreas verdes. Existen cuadrillas operativas en toda la urbe para hacerlo, pero también cuentan con mantenimiento de empresas privadas en ciertas zonas. Habrá la construcción de nuevos parques; sin embargo, “la idea del señor alcalde (Aquiles Álvarez) es repotenciar lo que tenemos”, enfatizó Zambrano.

Pero, al parecer, no todos los espacios reciben la atención necesaria.

Kevin Márquez reside en la ciudadela Brisas del Río, norte de Guayaquil. Contó que el parque fue remodelado hace diez años, pero en los últimos cuatro se ha visto descuidado por falta de atención. “No se le ha dado el mantenimiento correcto a la luminaria, a los juegos infantiles, a las canchas, asimismo a la vegetación”, cuestionó.

En Quito también hay quejas. Selena Palma informó que el parque Pambachupa, en el sector de La Gasca, centro-norte, fue remodelado hace poco tiempo, pero se ha descuidado, lo que atrajo a la delincuencia.

Zambrano, director de Ambiente, manifestó que en muchos parques hay seguridad privada. Pero también policías metropolitanos, como en la capital, donde no solo vigilan las ventas informales. En cuanto al mantenimiento, resaltó que conservar los espacios verdes es un tema de corresponsabilidad con los ciudadanos. Y agregó que no debería haber un debate de cuántos parques tienen las ciudades. No son iguales y todas, todas, necesitan espacios verdes, concluyó.

