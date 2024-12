Cortes de energía persisten en La Aurora, pese al fin de apagones

Pese a que los cortes de energía que afectaron a todo el país desde el pasado 23 de septiembre finalmente han llegado a su fin, en varias zonas, como la parroquia urbana La Aurora en el cantón Daule, los cortes de luz esporádicos y sin previo aviso siguen siendo una constante preocupación para los habitantes.

Usuarios de redes sociales han reportado que, incluso después de la finalización de los apagones programados, persisten los cortes inesperados que no solo interrumpen el día a día de los ciudadanos, sino que también han causado daños en electrodomésticos, lo que ha generado quejas recurrentes entre la población.

Uno de los testimonios más recientes proviene de la usuaria de la red social X, Cinthia @jannitaza, quien este 27 de diciembre denunció que había sufrido ya el segundo corte de luz en menos de 24 horas. En su publicación, la usuaria cuestionó si CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) o la Presidencia de la República asumirían la responsabilidad por los daños ocasionados en sus equipos eléctricos, expresando su frustración por la falta de respuestas claras.

Los cortes intermitentes y prolongadas continúan en #LaAurora, se dan a cualquier hora y nadie se hace responsable de este tema el cual no solo provoca malestar en los ciudadanos sino que también puede provocar algún accidente mayor.@CNEL_EP @inesmanzano su ayuda en este tema.

Por su parte, el colectivo Comunidad de La Aurora Daule @ComunidLaAurora también ha alzado la voz en las plataformas digitales, señalando que los cortes no solo son esporádicos, sino que también ocurren en horarios impredecibles, afectando a las familias y comercios locales. A través de sus publicaciones, exigen la intervención de las autoridades competentes, incluida la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, para que se resuelva esta problemática que, según ellos, pone en riesgo no solo la calidad de vida de los habitantes, sino que también podría generar accidentes si la situación no es controlada.

Abel Torres, residente de la zona, expresó su malestar sobre la falta de comunicación por parte de CNEL, señalando que la situación en La Aurora parece estar fuera de control, ya que no reciben ninguna explicación ni solución por parte de la empresa eléctrica, lo que ha generado un creciente malestar entre los afectados.

¿Cuándo y cómo iniciaron los cortes de luz diarios?

Los cortes de energía en Ecuador, que iniciaron el 23 de septiembre debido a un prolongado estiaje que afectó la generación eléctrica, finalmente llegaron a su fin el 19 de diciembre, tras casi tres meses de racionamientos que afectaron a todas las provincias del país. Durante este tiempo, los ciudadanos vivieron bajo la incertidumbre de los apagones, que alteraron tanto la vida doméstica como las actividades comerciales e industriales.

Aunque el gobierno de Daniel Noboa había establecido un horario de cortes desde el 23 hasta el 26 de septiembre, los racionamientos continuaron más allá de lo previsto. En ese periodo, el gobierno priorizó el consumo de energía para los hogares, lo que significó suspender el suministro eléctrico a varias industrias, como acerías, cementeras y mineras.

A pesar de la conclusión oficial de los cortes programados, las quejas sobre apagones no han cesado, especialmente en áreas más alejadas y en zonas de difícil acceso. Además, la ministra Inés Manzano advirtió en entrevistas recientes que la situación de seguridad energética del país aún no está completamente resuelta, ya que algunas grandes industrias siguen sin acceso a energía.

En este contexto, las autoridades deberán tomar acciones para garantizar que las interrupciones no continúen afectando a sectores vulnerables y que la respuesta a las quejas sea efectiva y oportuna, especialmente en localidades como La Aurora, que siguen viviendo los efectos colaterales de la crisis energética.

Los apagones aún se mantienen para grandes industrias

Los apagones no se despedirán del todo de Ecuador, pues siete grandes industrias -dos acerías, dos mineras y tres cementeras- no tienen energía eléctrica, lo que refleja que el país aún no tiene seguridad energética.

Según explicó la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, en una entrevista radial el 12 de diciembre, el apagón industrial se ha desarrollado para asegurar el suministro de energía a todos los ciudadanos, ya que las industrias que sufrirán los cortes de luz están conectadas a la línea de transmisión y al desconectarlas de ellas, por varios días, darán espacio para el consumo doméstico.

“Así como hay una prelación para atender a las personas, hay una prelación para el tema del uso del agua, también hay una para el tema energético y yo tengo que poner como prioridad a todos los ciudadanos”, indicó entonces la también ministra de Ambiente.

