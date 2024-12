La Plaza de la Administración celebra la Navidad: ¿Qué atracciones podrá encontrar?

El espíritu navideño prevalece en la ciudad, aun cuando, debido a los cortes de energía, más de uno pensó que lugares icónicos como la Plaza de la Administración no se encenderían. Este fin de semana, los guayaquileños vieron con entusiasmo cómo los colores destellaban en el lugar. Las fotos en el sitio no faltaron.

La ciudad se viste de gala con luces y decoración navideña

Según el comunicado enviado por el Cabildo el 23 de diciembre, hasta el próximo 6 de enero de 2025, la Plaza de la Administración estará iluminada y adornada con diferentes figuras propias de la época navideña. Ubicada en Clemente Ballén y Malecón, en el centro de Guayaquil, el sitio tiene varias luces de colores que resaltan figuras como camellos, regalos, estrellas y un nacimiento decorado con luces.

La plaza también cuenta con un árbol de Navidad que mide 12 metros de altura.

Horarios para disfrutar de la iluminación

El Municipio de Guayaquil informó que el horario de encendido de todas las luces en la Plaza de la Administración durante diciembre será desde las 18:30 hasta la 01:00. Este horario se mantendrá hasta el 6 de enero de 2025.

El árbol de Navidad y las luces instaladas se suman a los atractivos de la temporada en parques y malecones. En el Malecón Simón Bolívar, por ejemplo, se encuentra el tradicional árbol ubicado a escasos metros del Hemiciclo de la Rotonda, mientras que en el Parque Samanes se encuentra el más alto de la ciudad.

Al sitio llegaron jóvenes a tomarse sobre todo fotos. Hubo quienes grabaron videos para enviárselos a familiares que viven fuera del país. Cortesía

Testimonios de visitantes

Asimismo, hay árboles de Navidad instalados en el Malecón del Salado, la terminal terrestre, entre otros sitios.

En la Plaza de la Administración, Carola Reina, habitante de Manta, llegó en compañía de sus hermanas y sobrinos, quienes viven en Guayaquil desde hace 17 años. "Fuimos a Puerto Santa Ana, pero decidimos darnos una vuelta antes por el centro para hacer unas compras para los niños. Comimos en la calle Panamá, y la sorpresa fue cuando llegamos a la Plaza de la Administración. Pensé que no habría nada debido a este tema de la luz, pero confieso que me emocioné al ver todo encendido", señaló.

Lucas Carpio, guayaquileño, sintió la misma emoción. "Me encantó cuando vi a personas de Disney caminando por la 9 de Octubre y por los alrededores del Municipio y el Malecón. Fue lindo. Como estuvimos tantos meses sin luz y varios sitios icónicos de Guayaquil no encendieron sus árboles, o al menos no en su totalidad, pensé que esta vez en el centro tampoco lo harían. Me llevé una sorpresa agradable. Me gustó y a mis hijas aún más", señaló el residente de la quinta etapa de la Alborada, quien llegó junto a su familia al lugar.

