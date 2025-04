Daños y quejas se acumulan en la avenida Samborondón

Grandes baches, agua empozada, fallas en el pavimento, desniveles y otros daños presenta la avenida Samborondón, ubicada en el cantón del mismo nombre, en la provincia de Guayas. Varios conductores de esta vía se quejan por su estado actual.

Al bajar el viaducto que une Sauces (Guayaquil) con la parroquia La Puntilla (en Samborondón), el carril derecho de la avenida Samborondón presenta diversos deterioros.

¿De qué se quejan quienes transitan por esta vía?

Gabriel Bermúdez vive en este sector y comenta que, con las inundaciones, muchos carros se han dañado porque caen en “los pequeños cráteres que se hacen” en la calzada. Esto, para él, es una problemática fuerte que tienen que afrontar al transitar por ese lado de la avenida.

Jesús Eras recorre en su motocicleta esta parroquia urbana de Samborondón y admite que le da miedo caerse al transitar por ese carril. A su criterio, el carril derecho está en mal estado y teme que su medio de trabajo se dañe al caer en un hoyo. Para él, es urgente que las autoridades del cantón arreglen el carril o coloquen alguna señalética para prevenir accidentes.

Al caer en los huecos, los vehículos se dañan y lastimosamente nadie se hace responsable. Varias veces ya me he caído en los baches. Tienen que arreglar ya la calzada. Jerson Cerezo Conductor

¿Qué peligros podrían conllevar estos daños?

Para Klever Ramírez, la avenida “está en un 40 % mala” y en la noche es peligrosa porque los huecos no son visibles. Con él concuerda Bermúdez, quien manifiesta que el peligro de este carril es que, cuando se inunda la avenida, no es posible observar los baches. “Los vehículos pueden volcarse, o que se reviente una llanta o se salga un aro”. A su juicio, esto es un descuido por parte de la Municipalidad. “Así como nos exigen licencias y que los carros estén en orden, así también deberían estar las calles en orden para que todo esté bien y no haya accidentes”.

Para no caer en los huecos de ese carril, Jhonny Pavón trata de esquivarlos, pero teme que al bajar la velocidad para no accidentarse, un vehículo ligero o pesado se vaya sobre él. Él trata de ir en el carril derecho por seguridad, ya que puede ir más despacio. Esto porque en el del medio, los automóviles van rápido. “Ahora no es seguro el carril derecho”, acota.

Desperfecto. Al descender el puente, al lado derecho, el carril presenta grandes daños, entre ellos baches y fisuras. Los conductores temen que eso genere accidentes viales. Flor Layedra Torres

Uso esta vía para ir a La Aurora, en Daule, pero da miedo tomar el carril derecho, aunque sea por seguridad, ya que si bajo la velocidad para no caer en un hueco, un vehículo puede chocarme. Jhonny Pavón

Motociclista

Pero no solo para el conductor, opina el taxista Carlos Álvarez, sino también para el peatón. Afirma que ha visto cómo los buses paran en el segundo carril y no en el derecho, y al bajar la persona, esta pueda ser atropellada por un auto o una moto que venga por ese lado de la vía. “Para mí, las autoridades municipales del cantón no tienen tiempo porque están en campaña y han de estar por allá”. También cree que si ellos transitan por esta vía, no prestan atención al estado en que se encuentra.

¿Qué solicitan los usuarios?

Los desperfectos no solo se presentan en el carril derecho. A la altura de un supermercado, los daños se dan en los tres carriles de la vía. Y la berma (de ambos lados) está llena de lodo, agua empozada y maleza. Ramírez considera que el Cabildo debería hacer algo. “Aunque sea un bacheo parcial, para que cuando pase el invierno pueda reconstruir la vía”.

Vía. Grandes huecos predominan en el lado derecho de la avenida Samborondón; sus usuarios suelen tomar este carril por protección, pero temen caerse en ellos en las noches. Flor Layedra Torres

El carril derecho de la avenida Samborondón es el que siempre presenta fallas. Desde hace cuatro meses está así. Ha pasado mucho tiempo y no lo arreglan ni solucionan. Gabriel Bermúdez Morador

Para el conductor Jerson Cerezo, el Municipio debería inspeccionar la calidad del asfalto usado, porque el año pasado hicieron relleno asfáltico, pero ya hay huecos. Asimismo, analizar si la carpeta asfáltica soporta el peso de los vehículos pesados que transitan en la avenida y que también la congestionan en diversos horarios. Y se quejó de que no exista señalética horizontal en la calzada. “No hay división de carriles, todos circulan como quieren”.

Ante esto, ¿qué dicen las autoridades?

Ante estas quejas, la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón indicó que el Municipio trata directamente el tema de las señaléticas. Por su parte, la Alcaldía comunicó que ha existido retraso en la reestructuración del corredor principal de la urbe, que empezó en noviembre de 2024, debido a las lluvias. La inversión es de $15 millones.

Señalética. En la avenida Samborondón carece de señales longitudinales; los usuarios reclaman por la división de carriles. Flor Layedra Torres

Juan Carlos Córdova, director de proyecto de fiscalización de la obra, señala que posiblemente desde mayo se retome la intervención vial. Esto debido a que el asfalto no es amigable con el agua, por lo que tuvieron que parar.

La contratista indica que debe instalar el nuevo sistema de desfogue de aguas lluvias desde el puente nuevo hasta Estancias del Río, además de trabajar en la ampliación de la vía, el rediseño de los retornos, así como las bermas. Al término de la obra, en agosto aproximadamente, colocarían las señales.

En cuanto a la ciclovía, que también presenta deterioro, Córdova afirma que eso no está dentro del actual contrato. El Municipio deberá hacer otra contratación para el diseño de la ciclovía y el área peatonal.

Deterioro. Varios tramos de la ciclovía de esta zona presentan daños, desgaste o falta de señalética horizontal, así como de la calzada.

