¿Cuándo es el plantón de los jubilados en Guayaquil? Exigen pagos pendientes

Jubilados del Ministerio de Educación en Guayas realizarán una marcha en el centro de Guayaquil

Los jubilados del Ministerio de Educación del Guayas realizarán un plantón este miércoles 12 de noviembre, a las 09:30, para exigir al Gobierno central respuestas a los reclamos que han presentado desde hace varios años y que aún no han sido atendidos.

El recorrido se iniciará en los exteriores del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en la calle Pedro Carbo y avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil. Luego, los jubilados marcharán hacia los exteriores de la Gobernación del Guayas, en avenida Malecón y Aguirre.

Harry Valarezo, quien lidera la organización de Docentes, Administrativos y de Servicio Jubilados del MinEduc, Núcleo del Guayas, indicó que esta marcha se desarrolla luego de "meses de espera, oficios entregados y promesas sin cumplir".

Explicó que desde el año pasado han insistido en reunirse con los gobernadores y autoridades de turno del Gobierno central, pero solo lo han logrado tras realizar movilizaciones, aunque en esos encuentros no han obtenido resultados concretos.

“Nos han recibido tres gobernadores distintos y todos se han comprometido a formar mesas técnicas para resolver nuestros problemas. Pero nunca se concretan. Pasan los meses y lo único que recibimos son promesas”, expresó Valarezo.

Agregó que los más afectados por la inacción de las autoridades son aquellos jubilados con enfermedades crónicas o movilidad reducida., por lo que son otros quienes acuden a las marchas.

"Van los que todavía pueden caminar. Las familias temen que algo les pueda pasar. Pero seguimos asistiendo porque sentimos que no nos escuchan si no estamos en la calle", dijo Valarezo.

Jubilados del Ministerio de Educación: ¿Cuáles son los pedidos?

Pago del incentivo jubilar efectivo y no en bonos del Estado

Mayor presupuesto al BIESS para comprar bonos del Estado en el 2026

Devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad

Incremento del presupuesto 2025 para cubrir el incentivo pendiente a jubilados 2020

Mejorar la cobertura de salud del IESS para jubilados a nivel nacional

Desbloqueo de las páginas web del IESS para acceder a novaciones y préstamos quirografarios

