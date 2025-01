CTE termina convenios con bancos para cobros de multas de tránsito

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha dado por terminados los convenios tripartitos suscritos con las entidades financieras Banco Pacífico y Produbanco, así como con varios Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales Tipo B, que permitían la recaudación de multas de tránsito a través de estas instituciones bancarias.

Con esta acción, la CTE pretende erradicar los cobros que considera indebidos y evitar que los ciudadanos sean afectados económicamente por valores que no deberían ser recaudados, de acuerdo con la legislación vigente.

¿A qué responde la medida?

Como lo publicó EXPRESO, El pasado 20 de enero, la CTE clausuró 11 radares en el cantón Daule, provincia de Guayas, debido a que no cumplían con los permisos ni la calibración necesaria para su correcto funcionamiento. Este operativo generó controversia, ya que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Daule respondió que los radares habían estado inactivos desde el 25 de septiembre de 2024, cuando finalizó el convenio de cooperación con la CTE.

Gabriela Sáenz, gerente general de la ATM, explicó que los radares estuvieron operativos entre el 1 de agosto y el 25 de septiembre de 2024, pero que no se habían emitido multas tras su suspensión. Sin embargo, la CTE señaló que los radares continuaban operando sin la calibración adecuada, lo que motivó su clausura.

Personal de la CTE clausuró radares de velocidad en varias zonas de Daule, este lunes 20 de enero. Comisión de Tránsito del Ecuador

EXPRESO consultó a la ATM Daule sobre la cantidad de multas emitidas durante el tiempo que estuvieron operativos, y si los pagos realizados eran legales, dado que muchos conductores creen que las multas pudieron ser afectadas por la posible descalibración de los aparatos. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían respondido a estas preguntas.

Cobros ilegales detectados

El operativo de clausura de radares en Daule fue supervisado por el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien destacó que, además de la clausura de los radares en Guayas, la CTE está llevando a cabo inspecciones en diversas provincias del país debido a denuncias de cobros ilegales de multas. Según Luque, algunos contratistas de los radares continúan exigiendo el pago de multas a los conductores, aunque estas no constan en el registro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por esta razón es que la CTE terminó los convenios con bancos para cobros de multas.

En particular, el Ministro mencionó que se recibió una alerta sobre una multa emitida el 24 de diciembre de 2024, por un radar que ya había sido suspendido.

Luque había hecho ya un llamado a los bancos para que no permitan el cobro de multas que no estén registradas en el sistema de la ANT, y agregó que las empresas que operan los radares contaban con autorización para cobrar multas bajo acuerdos previos con gobiernos anteriores.

Cifra de clausura de radares

Hasta la fecha, 200 radares han sido clausurados a nivel nacional, y en lo que va de 2025, ya se han retirado 27 radares, 16 de ellos en Durán y 11 en Daule. La CTE continuará con sus operativos de clausura, con nuevas acciones programadas en Manabí, debido a denuncias de que algunos radares continúan funcionando de manera ilegal.

El Ministro de Transporte también destacó la importancia de que los radares estén correctamente calibrados para garantizar su precisión y efectividad en la reducción de accidentes de tránsito. Actualmente, solo seis radares en el país cumplen con las normas del Servicio de Acreditación Ecuatoriana.

