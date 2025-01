Radares en Daule: ATM asegura que están apagados desde septiembre de 2024

La entidad indica que estos dispositivos no han sido utilizados en cuatro meses y que no hubo multas a ciudadanos

La mañana de este lunes 20 de enero, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ejecutó la clausura de once radares ubicados en el cantón Daule. Sin embargo, esta acción generó una respuesta de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de ese cantón. Según la entidad, esos dispositivos no están en funcionamiento desde el año pasado.

La CTE indicó que este lunes se colocó el sello de clausura en un total de 11 radares destinados a detectar la velocidad de los vehículos en este cantón de la provincia de Guayas. Según el organismo, los radares seguían operando sin contar con el debido permiso ni calibración.

No obstante, la ATM de Daule explicó que, desde que finalizó el convenio de cooperación entre ambas entidades para operar y obtener la mitad de los ingresos generados por las multas emitidas a través de los radares, estos dispositivos permanecen apagados.

Gabriela Sáenz, gerente general de la institución, explicó que los radares comenzaron a funcionar el 1 de agosto de 2024 y estuvieron operativos hasta el 25 de septiembre del mismo año. "Nosotros solicitamos la competencia para varios proyectos viales, entre ellos la elaboración de señalización en las cercanías de las escuelas del cantón. Como somos un GAD de categoría B, podíamos solicitar esa competencia y cumplir con este proyecto, que nos costaría 100 mil dólares", comentó.

"Ellos dijeron que no estaban bien calibrados, pero según nuestros registros y mediciones, sí lo estaban. No sabemos por qué indican que no están calibrados, porque ellos (la CTE) no han venido a hacerles pruebas", aseguró.

En Daule, los radares estaban ubicados en ocho puntos: cuatro en La Aurora y el resto en la cabecera cantonal de Daule. Sáenz aseguró que a ningún ciudadano le ha llegado multa por medio de estos dispositivos y que se han limitado a realizar operaciones relacionadas con la revisión y matriculación de vehículos.

"No entendemos por qué se dio la situación de hoy (lunes). Han pasado cuatro meses desde que solicitamos mesas de diálogo y su autorización desde el inicio para operar con los radares. Sabemos que estamos en periodo electoral, pero no entendemos por qué se da esta situación", explicó.

ATM de Daule pide más control junto a CTE

Además, Sáenz consideró que estos dispositivos, que llevan cuatro meses sin funcionar, son necesarios, ya que, según ella, las multas implementadas ayudaron a reducir el número de siniestros, los cuales han vuelto a aumentar ahora.

“Incluso colegios nos llegaron a solicitar la implementación de radares para evitar que vehículos circulen a exceso de velocidad cerca de estas instituciones”, detalló.

Sin embargo, ante esta negativa de mantener activos estos instrumentos, han instado a la CTE que aumenten el número de operativos en conjunto para controlar la circulación de autos.

