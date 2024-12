Gerente de Alcolisti: "Lo que hice fue vender el equipo, yo no cobro multas"

El gerente de Alcolisti, César Gustavo Soria, le explica a un equipo de EXPRESO que las lecturas que dan los radares tienen un acta notarial y, asegura, que han pasado las pruebas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Además profundiza en qué implica la nueva fase de ampliación de semáforos en Guayaquil, así como sus garantías e instalaciones.

- Por el tema de las multas de radares la ciudadanía lo asocia con Alcolisti, pero usted dice que no es así. ¿Por qué?

- ¿Por qué aparecen mi nombre y el de mi compañía cada vez que emiten una multa de tránsito? Porque la autoridad de tránsito, en el tema de radares, lo que hace es que con la multa publica también el certificado de homologación. Para poder vender este tipo de equipos hay que homologarlos, y la Agencia Nacional de Tránsito emite un certificado de homologación. ¿A quién? Al distribuidor o representante de esa fábrica, en este caso yo. Pero en mi caso, lastimosamente publican el certificado de homologación y sale mi nombre y el de mi compañía. Yo no tengo participación alguna con la multa, yo lo que hice fue vender el equipo nada más; no participo en un solo dólar en las multas, no tengo nada que ver con el valor que ingresa a la institución por multas. No soy el que ejecuta la cobranza, existe una compañía que la hace.

La ATM destina $ 4,9 millones para ampliar semáforos en 55 intersecciones Leer más

- ¿Y por qué no sale el nombre de esa compañía en vez de Alcolisti?

- No lo sé. Bueno, porque esa compañía no tiene que justificar la homologación del equipo. Pero en las de Guayaquil aparece mi nombre y el de mi compañía porque nosotros vendimos los equipos y eso es innegable. Cuando ganamos fuimos la oferta más económica de los intereses institucionales.

- En torno a la tercera fase de ampliación semafórica en Guayaquil, ¿el software tiene garantías? ¿Qué es un semáforo inteligente?

Un semáforo inteligente es aquel que responde a un sistema inteligente, por lo tanto todos estos semáforos están incorporados a una red que se administra desde un software de manejo semafórico que hace que se puedan coordinar y manejar desde una central que permite tener inmediata atención ante una falla.

Puedo dar actas notariales donde constan las calibraciones de los equipos. No sufro ni padezco de salpicones. César Soria Alcolisti

- Pero hoy en día vemos semáforos que se quedan apagados. ¿Entonces?

- Yo le puedo enseñar (indica una esquina), en la segunda fase la autoridad de tránsito previó instalar UPS en cada controlador semafórico, y hay algunas avenidas donde en apagones no se apagaban. ¿Cuándo? El año pasado, cuando los apagones no eran de 12, 14 horas, porque los UPS necesitan cargarse. Los UPS tienen batería de respaldo de 3 horas. Con apagones de 8, 12, 14 horas, usted tendría que tener un generador al pie de cada controlador para poderle dar luz. En todo caso, lo que hacemos es ofertar lo que la autoridad publica. Y si ganamos con la bendición de Dios, instalamos el mejor equipo que puede existir y que la nueva etapa los va a tener.

Semáforos en Guayaquil: retos y mejoras ante robos y apagones Leer más

- Solo están cargados tres horas. ¿Son todos los semáforos de Guayaquil?

- No, las intersecciones en las que pusieron sistema UPS.

- Usted está desde la primera fase, ¿cuál es su intervención si el software es de ATM?

- Nosotros tenemos que instalar pues todo, hay que romper las calles porque el sistema semafórico no solo son semáforos, yo pongo los postes.

- Cómo Obras Públicas.

- Pero por supuesto, tenemos maquinaria, personal de obra civil, de poste a poste tenemos que pasar cables de una esquina a otra, pero soterrados. Donde intervenimos todo es soterrado.

- Si llega una cuarta fase y ustedes conocen las bases, implementos desde la primera, segunda y ahora tercera, ¿esto significaría que está atado el sistema semafórico a Alcolisti, o puede venir otro proveedor y no habría problema?

- Lo que nosotros hicimos, contrario a otros, es instalar una plataforma que abrió todo el portal de comunicación. ¿La diferencia qué la marca? Si usted mañana presenta una oferta y compite contra mí, tengo mas experiencia que usted y eso se valida en puntaje en una licitación pública. Tengo el personal mejor capacitado del país y nos ganamos un contrato en Colombia.

Soria mientras detalla a EXPRESO la situación del hurto al cableado semafórico. MIGUEL CANALES

- ¿Cómo trabaja con la planificación de ATM?

- Nosotros no planificamos. Yo participo en lo que la institución publica.

Pamela Mendieta asume las gestiones de control a los fotorradares de Alcolisti S.A. Leer más

- Lo digo porque se ponen sobre la mesa intersecciones grandes, ¿pero qué pasa con las otras, algunas con excesos de semáforos?

- Es que la ubicación de los semáforos responde a una norma y no soy yo el que dice cuántos semáforos se deben poner. Lo dice la institución, ellos mandan hasta un plano.

- Por eso lo digo, cuando la ATM les enseñan los planos, ya que ustedes rompen calles.

Ellos nos dan un cronograma y en función de eso intervenimos, pero son roturas de calles que no se hacen a la loca, también notifican a la ciudadanía.

- Guayaquil tiene 6.000 semáforos, ¿son pocos o muchos?

- Todos los años aumentan las necesidades de la gente de un semáforo. Son innumerables los pedidos que tiene la ATM año a año de intersecciones semaforizadas, porque hubo un atropellado, choque, cuando necesita la gente atención y la autoridad tiene que dar servicio. Le puedo decir que falta un 40 % de intersecciones semaforizadas.

Todos los años aumentan las necesidades de la gente de un semáforo. Son innumerables los pedidos que tiene la ATM. César Soria Alcolisti

- ¿Faltarían 12.000 intersecciones semaforizadas?

Claro, pero evidentemente no hay plata para todo eso. Entonces es una planificación (que se va) haciendo año a año.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ