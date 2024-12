¿Por qué aparece Alcolisti cuando emiten una multa de tránsito? Esto dijo su gerente

Aclara que solo vende los equipos y no gestiona multas de tránsito y que se vinculan a su nombre por homologación de la ANT

En una reciente entrevista, César Soria, gerente general de Alcolisti, empresa encargada del proyecto de ampliación semafórica y de la instalación de radares en Guayaquil, esclareció algunas dudas sobre la relación de su compañía con las multas de tránsito generadas por estos dispositivos. Según Soria, la aparición del nombre de su empresa en las multas se debe a un proceso de homologación requerido para la venta de estos equipos.

¿Por qué aparece Alcolisti en las multas de tránsito?

Soria explica que para vender este tipo de tecnología es necesario homologarlos ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que emite un certificado de homologación al distribuidor o representante de la fábrica. "Lastimosamente se publica el certificado de homologación y aparece mi nombre y el de mi compañía", indicó. Esto ha llevado a malentendidos respecto a su participación en las multas de tránsito.

El gerente de Alcolisti enfatizó que su rol termina con la venta del equipo. "No tengo nada que ver con el valor que ingresa a la institución por multas. No soy el que ejecuta la cobranza; existe una compañía que se encarga de ello", añadió, desmarcándose de cualquier implicación directa en la generación o administración de las multas.

Calibraciones de radares

Sobre las operaciones y mantenimiento de los radares, Soria detalló que las calibraciones de los dispositivos se realizan ante un notario público y que la ANT ha revisado y aprobado estos procedimientos.

En relación con el motivo por el cual no aparece el nombre de la compañía encargada de la cobranza en las multas, explicó que esta empresa no necesita justificar la homologación del equipo ya que su rol no incluye la venta directa o la homologación de los equipos.

"En el caso de Guayaquil, aparece mi nombre y el de mi compañía porque nosotros vendimos los equipos y eso es innegable", concluyó Soria.

