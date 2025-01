Polvareda y piedras caídas: la problemática de los camiones en La Aurora

Los habitantes de La Aurora, en Daule, están hartos de la constante polvareda que se desprende de los vehículos pesados que transportan material pétreo por los viales, la vía a Salitre y la avenida León Febres Cordero.

Los ciudadanos denuncian que estos vehículos, que salen desde las canteras ubicadas en la parroquia, lo hacen sin los cobertores que, por obligación, deben usar para evitar que las partículas de polvo se dispersen en las vías y en las viviendas aledañas.

En varias ocasiones, los vecinos han observado cómo estos camiones desprenden trozos de piedra pequeños, medianos e incluso grandes, los cuales caen directamente en la vía. En el mejor de los casos, esto genera polvo, y cuando se presentan lluvias, el lodo afecta tanto la vía como las viviendas y los autos de los moradores de la parroquia.

Incidentes en la vía

En el peor de los casos, las piedras pueden caer sobre un vehículo, o una gran cantidad de tierra puede caer en la vía, interrumpiendo el paso de otros conductores (como se puede observar en la imagen principal de la nota).

“Esto no es algo ocasional, no, siempre es la misma historia y nadie controla esta situación. Siempre pasa, parece que no aseguran los compartimientos de los camiones, porque caen montículos de tierra. Y en otras ocasiones, cosa que me pasó una vez, un camión circulaba sin toldo y a altas velocidades por la León Febres Cordero, cuando una piedra grande, del tamaño de mi mano, cayó en el capó de mi carro y lo hundió. Eso casi cae en mi parabrisas y me golpea, si no frenaba a tiempo”, relata Mauricio Jiménez, residente del sector.

Asimismo, Roger Freire insta a las autoridades locales, tanto al Cabildo como a Tránsito, a controlar con mayor insistencia a las empresas y conductores que transportan este material, ya que el riesgo que muchas veces representa para los ciudadanos causa temor e indignación entre ellos.

“No es posible que vean esto a través de las cámaras de vigilancia o pasen frente a sus ojos y no hagan absolutamente nada. Necesitamos que empiecen a poner más atención y a multar tanto a los conductores como a las canteras responsables de cómo se transportan los minerales que extraen”, comenta.

