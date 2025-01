Conductores exigen respuestas por multas de radares descalibrados en Daule

El pasado lunes 20 de enero, como lo publicó EXPRESO, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) llevó a cabo la clausura de 11 radares en el cantón Daule, provincia de Guayas, debido a que no cumplían con los permisos ni la calibración necesaria para su funcionamiento. Este operativo generó una respuesta de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) del cantón, que aclaró que dichos dispositivos habían estado inactivos desde el 25 de septiembre de 2024, cuando finalizó el convenio de cooperación con la CTE.

Gabriela Sáenz, gerente general de la ATM Daule, explicó que los radares estuvieron operativos entre el 1 de agosto y el 25 de septiembre de 2024, y que no se han emitido multas desde su suspensión. A pesar de esto, la CTE indicó que los radares seguían funcionando sin calibración adecuada, lo que llevó a la decisión de clausurarlos.

EXPRESO consultó a la ATM Daule sobre el número de multas emitidas durante el tiempo que estuvieron funcionando, y si esos pagos fueron legales, considerando que muchos conductores creen que no, debido a la posible descalibración de los aparatos. También se indagó si existe un registro actualizado que confirme que no se emitieron multas después del 25 de septiembre, pero hasta el cierre de esta nota, las respuestas no fueron proporcionadas.

Reacciones comunitarias y dudas legales

Por su parte, la cuenta de residentes de La Aurora, que aparece en X como Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora), celebró la desactivación de los radares. "Hoy ya fueron clausurados los radares extorsivos en La Aurora, que nunca cumplieron con un informe técnico", publicaron.

#Atención



Hoy ya fueron clausurado los radares extorsivos en #LaAurora que nunca cumplieron con un informe técnico. @CTEcuador https://t.co/vhDUhVJz9C — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) January 20, 2025

Peter García, residente de La Aurora, cuestionó: "¿Será que devolverán los valores de las multas de radares ilegales? Y no solo de las multas registradas después de septiembre, sino también de las que fueron registradas mientras los equipos estuvieron operando. Y es que quien confirma que para ese entonces no estaban ya mal calibrados", criticó.

Con esto se acaba un abuso más por parte de la Alcaldía de Daule en querer meterle la mano al bolsillo de la comunidad, a como dé lugar. Nunca presentó documentos que avalen las estadísticas que mencionaba o el informe técnico que sustente la colocación de los mismos. Esperemos que también se pueda poner freno al abuso de cobro del puente de La Joya -Guayaquil, obra que nunca se socializo y por la que nos impusieron un impuesto por 12 años. Comunidad La Aurora

Javier Rodríguez también expresó su indignación: "¿Quién devuelve los valores al pueblo por las multas ilegales?", sentenció.

Ministerio de Transporte alerta que contratistas siguen cobrando multas

Este operativo, que abarcó varias localidades en La Aurora y en la cabecera cantonal de Daule, también fue supervisado por el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien reveló que, además de la clausura, se están llevando a cabo recorridos en varias provincias del país debido a denuncias de cobros ilegales de multas. Luque detalló que algunos contratistas de los radares siguen exigiendo pagos de multas a los conductores, a pesar de que no constan en el registro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). En particular, señaló que recibieron una alerta de una multa emitida el 24 de diciembre por un radar ya suspendido.

El Ministro también hizo un llamado a los bancos para que no permitan el cobro de multas no registradas en el sistema de la ANT. Agregó que estas empresas tenían autorización para cobrar multas debido a acuerdos con gobiernos anteriores.

Hasta la fecha, 200 radares han sido clausurados en todo el país, y en lo que va del 2025, 27 radares han sido retirados, 16 de ellos en Durán y 11 en Daule. Las acciones de clausura continúan, con nuevos operativos programados en Manabí, debido a alertas ciudadanas sobre radares que siguen operando de manera ilegal, indicó.

Todo radar que incumpla lo dispuesto en la normativa emitida por la ANT, será clausurado. ¡Nosotros estamos de lado de los ciudadanos! #ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/zpY6hzICzC — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) January 18, 2025

Luque también destacó que la calibración de los radares es fundamental para garantizar su precisión y eficacia en la reducción de accidentes de tránsito, ya que solo seis radares en el país cumplen con las normas del Servicio de Acreditación Ecuatoriana. La CTE y el Ministerio de Transporte continuarán realizando inspecciones y tomando medidas ante cualquier irregularidad en el funcionamiento de estos dispositivos.

