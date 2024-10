Ciudadanos desconfían de nuevos operativos de la CTE: ¿Funcionarán las medidas?

Que los operativos sean anunciados con anticipación lo ven como válido, pero no creen que sea permanente. Hay dudas

Las quejas por los operativos que ejecuta la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en las calles del país (donde tiene competencia) han sido múltiples, y han apuntado a los "controles sorpresas, innecesarios o realizados por ladrones camuflados en trajes de los agentes". La ciudadanía dice estar harta de que la 'vacunen' sí o sí bajo cualquier circunstancia, y frente a ello la entidad, según el comunicado emitido la tarde de este 7 de octubre, ha decidido reaccionar. Que modificará la forma de hacer los operativos, anunció.

"Yo desconfío tanto de la autoridad que me detiene en la calle porque se ha vuelto, lamentablemente, tan fácil adquirir un uniforme de determinada entidad y una identificación de la misma, que uno se detiene y pues, a la final, te terminan hasta secuestrando. La inseguridad nos tiene a tope. Que ahora tomen nuevas medidas es lo ideal, ojalá sean las mejores", señaló Analía Carrasco, guayaquileña que habita en Salinas y reconoce tener tal miedo de cuando se hacen operativos en las vías, que en más de una ocasión se los ha pasado por algo.

"Siento que en masa me van a robar. Soy una de las ciudadanas que pide que se fortalezcan o mejoren las formas de identificar a los agentes o de que son reales los operativos. Hoy, el comunicado de la CTE parece haberlo tomado en cuenta", señaló.

¿En qué consiste la nueva movilidad?

Según la CTE, a partir de este 8 de octubre se dará a conocer con antelación, a través de las redes sociales de la institución, las ubicaciones y horarios de los operativos que realicen. Además, se podrá consultar y descargar la planificación semanal del control de las vías en la página web www.comisiontransito.gob.ec .

"Recordamos a los conductores la importancia de verificar que durante cualquier procedimiento, el agente de tránsito esté utilizando el Bodycam, dispositivo que debe mostrar una luz roja intermitente, señalizando que la cámara está activa y grabando en tiempo real. Esta medida busca fortalecer y garantizar la transparencia en nuestras acciones", señaló, en el comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

— Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) October 7, 2024

La desconfianza prevalece

Pero sobre la medida hay dudas. "Conocer los horarios de los operativos por temas de seguridad, en efecto, será positivo. Analizando el tema por ese lado es bueno. Sin embargo dudo de que los agentes tengan encendido siempre el Bodycam, es imposible: por algo sigue el problema de las coimas, ¿verdad?. ¿Y qué hago si no lo tiene prendido? ¿Le reclamo? ¿Lo grabo? ¿Qué pasa si no lo hace y todo termina en agresión? Es un poco complicado... Ahí el control clave deberá venir de la CTE y los más altos funcionarios", pensó Adriana Mejía, habitante de Manabí.

Conductores como Joel Carpio y Ronald Naranjo, ambos de la provincia de Santa Elena, apuntan a lo mismo; a que serán ellos (los directivos) quienes deberán monitorear de cerca que lo ahora establecido se cumpla de forma permanente y no temporal. "No me parece mal el anuncio, todo lo contrario. Sin embargo hay que ver por cuanto tiempo publican sobre los operativos que harán y, más allá de eso, si con ello se logrará parar la corrupción que en las vías predomina", aseguró Carpio; quien hizo hincapié en que lo mismo deberá aplicarse en Guayaquil con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

"Las coimas se dan día a día, todos lo saben. Hay que ponerle un freno ya a todas estas anomalía. Y ojo, no me voy solo en contra de las entidades. Pienso que a los conductores que cometen infracciones se los debe penalizar con sumas de dinero altísima o hasta cárcel", sentenció el conductor, quien por trabajo viaja tres veces a la semana a Guayaquil.

