Crisis en el hospital Teodoro Maldonado: miedo, mafias y falta de seguridad

Algunos miran hacia el lado derecho e izquierdo. Silencio. Otros, bajan la mirada. Piensan. Varios titubean al querer hablar sobre el miedo que sienten en los exteriores e interior del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado al sur de Guayaquil. Otros, rotundamente se niegan a hablar.

El jueves 20 de febrero, Guayaquil amaneció con lluvia. Son las seis de la mañana, el aguacero parece que no quiere terminar. El sitio parece desolado, pero poco a poco empiezan a llegar los pacientes. Sin embargo, en los alrededores del hospital no se ve a ningún miembro de la Policía o de las Fuerzas Armadas, ni un patrullero o una moto recorren las calles.

Pocos comerciantes y taxistas están en los exteriores de la Consulta Externa y Emergencias. Pero todos están mirando a todos lados. Expresarse libremente sobre lo que piensan y sienten no es algo de lo que puedan permitirse hablar, comenta una persona que trabaja fuera del hospital. Temen que alguien los extorsione o secuestre. “No, no, no”, dicen mientras mueven sus cabezas y se alejan.

Jorge Cárdenas trabajó hasta 2013 en este centro médico, que atraviesa una crisis en seguridad tal que el fin de semana anterior empujó a los ministros de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, a visitar el hospital para evaluar la situación y fijar las medidas que se tomarán. La visita se dio en medio de la incertidumbre por la desaparición de Ronny Camba, director administrativo del hospital, secuestrado el 31 de enero en el norte de la ciudad.

Se requiere de mayor vigilancia; los policías no solo deben hacer operativos un día, sino todos los días. Cuando vengo no veo a ningún policía, aunque no sé si hayan policías encubiertos.

Cárdenas ahora asiste a este sitio en calidad de paciente; se jubiló. Cuenta que hace mucho, cuando aún laboraba allí, fue víctima de un robo por lo que le fracturaron la muñeca. Aunque la delincuencia ha existido en esta zona, afirma que ahora se siente más miedo que antes.

Él camina abrazando a su pecho sus pocas pertenencias: un paraguas y sus exámenes. “Debería haber más vigilancia, más policías; no veo a ninguno y es un hospital”, manifiesta.

Ernesto Peñaherrera cruzó la ciudad por una cita odontológica, desde la ciudadela Martha de Roldós. Comenta que hizo un sacrificio para estar antes de las 07:00; pero afirma que cada vez que va al Teodoro “tiene que estar como gato, mirando para todos lados”.

Para el paciente José Pérez, los exteriores del centro médico, militarizado por dentro desde que Camba fue secuestrado y la denuncia de que hay mafias que operan dentro del centro hospitalario tomó todavía más fuerza, deberían tener más iluminación. También cree que la presencia de la Policía les permitiría sentirse “algo seguros”. Él se trasladó desde el puerto de la ciudad para agendar un turno para realizarse exámenes médicos.

Hace siete días, Luis Cuesta ha permanecido en el hospital porque su madre está internada; menciona que cuando salió, a la 01:00, a comprar una botella de agua, tuvo miedo de que le robaran o de que lo secuestraran porque el sector es desolado y una de las luminarias no prende. Es por esto por lo que confiesa que él prefiere permanecer dentro de los perímetros del área de Emergencia, porque allí están los guardias de seguridad.

Sin embargo, que haya protección al interior del Teodoro Maldonado, tampoco es una garantía para Gabriel Solórzano. “Yo vengo con mi madre, ni en chiste dejo que venga sola. Son tantas cosas las que han pasado aquí. Secuestraron al gerente administrativo; en 2023 asesinaron a quien estaba en ese cargo; la primera semana de febrero se habló de que hallaron aquí un cadáver, algo que luego fue descartado; pero con todos esos antecedentes me da terror de que a mi madre le pase algo. Yo pido permiso y me quedo con ella. Estoy atento a todo. Y lamentablemente es imposible confiar en alguien”, piensa.

Otra paciente, que pidió que no se publicara su nombre por temor, confiesa sentir un miedo similar. “Me da la impresión de que habrá hasta una balacera o que lanzarán una bomba. Venir a este hospital es ahora un riesgo. Vengo por mis tratamientos, pero tengo miedo: adentro y afuera”, precisó.

Inseguridad. Los pacientes y sus familiares que deben madrugar para una cita médica reclaman que el sitio debiese ser más iluminado; algunas luminarias no funcionan y los árboles no han sido podados.

No me quejo de la atención; pero uno como humano siente temor y solo confío en que Dios me va a proteger. Pero me gustaría que haya también presencia militar en los exteriores.

