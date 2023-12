Guayaquil: Creación de ordenanza de rejas aviva la controversia ciudadana

Vuelve la controversia entre el Municipio y la ciudadanía. Una vez más el uso de rejas en Guayaquil contrapone a las autoridades con la ciudadanía, que defiende el uso de rejas debido a la ola delincuencial que ha sufrido la ciudad durante el 2023.

La tarde de este martes 26 de diciembre se realizó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde se llevó a cabo el primer debate para crear la ordenanza que regule el uso de rejas en los barrios de Guayaquil, sin embargo varios líderes barriales reclaman no conocer de esta ordenanza que, aseguran, no se ha socializado, pese a que, según el Municipio, todo ha sido informado con los ciudadanos en varias reuniones.

Richard Maldonado, presidente de la Asociación de Barrios del Norte (Abanor), mostró su molestia por no ser parte de la creación de esta normativa. “Solo invitaron a los que saben que están de acuerdo porque apoyan a su partido político, pero a otros barrios no nos dijeron porque saben que no estaremos de acuerdo con esto”, reclamó Maldonado, quien concuerda en este punto con varios líderes que tampoco fueron tomados en cuenta para la socialización.

“Nosotros en 2021 pusimos 46 puertas en La Atarazana y nadie nos ayudó con un centavo, pero informamos de todo y tuvimos la aprobación del Municipio y la Policía, cuando lo hicimos; hasta me condecoraron por mi labor y ahora viene a ponernos trabas y a querer cobrarnos. No estamos de acuerdo. Si nos van a cobrar al menos que nos den alarmas comunitarias, iluminación en las rejas o mantenimientos, sino no tiene sentido que paguemos”, criticó Maldonado con respecto a que anualmente , según se informó en le Sesión de Concejo pasada, se deberá pagar un impuesto por uso de suelo y regalías, valores que van entre $ 23 y $ 46.

Durante el primer debate realizado en el Concejo se delinearon algunos puntos claves que irían incluidos en la ordenanza (ver infografía), donde, entre otras cosas, se dijo que para que una zona esté habilitada a colocar cerramientos, el flujo de tránsito debe ser inferior a 400 vehículos diarios. Además que su instalación debe estar aprobada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Segura EP., a lo que Rory Sangster, líder barrial de Urdenor 2, se opone. “Es una trampa oculta porque ellos mismos deberán aprobar y capaz no lo hacen. ¿Y los que ya tenemos rejas hace tiempo qué hacemos? ¿Acaso van a querer que las saquemos después que invertimos y peleamos por ellas?”, increpó Sangster, quien asegura que las instalaciones de rejas sí han traído paz a los barrios, contrario a lo que dijo el alcalde Aquiles Álvarez, quien aseguró que “las rejas no van a solucionar la inseguridad”.

Para Karla Maldonado, líder de Samanes 4, hay muchos vacíos que deben ser pulidos. “Hay muchas cosas que se pueden malinterpretar, por ejemplo el tema de los 400 vehículos porque si luego los mismos vehículos de los residentes aumentan podría existir problemas. Debe socializarse completamente y deben hacernos parte a todos de esta ordenanza y no solo a unos cuantos”, reclamó Maldonado.

Las puertas deberán permanecer abiertas o con un encargado durante la mañana y la tarde Amelia Andrade

Por otra parte, Francisco Torres, líder barrial de la Nueva Kennedy, propone que se debe reconsiderar el lapso de tiempo de apertura de puertas. “Debe ser hasta las 18:00 o 19:00 porque ya a esa hora empieza a oscurecer y se vuelve más peligroso. De ahí estoy de acuerdo en la mayoría de cosas”, opinó Torres, quien sí estuvo presente en la socialización del Municipio y ve con buenos ojos la creación de la norma.

Los barrios que actualmente ya tengan rejas tendrán 6 meses de plazo para regularizarse y cumplir con lo que disponga la ordenanza; en caso de incumplimiento, la sanción podría ser de hasta $ 2.300. Además el permiso para las rejas deberá renovarse anualmente.

El próximo jueves 4 de enero del 2024 se realizará el segundo debate donde se firmaría la ordenanza que podría poner fin a la discusión por las rejas, sin embargo, decenas de ciudadanos no están de acuerdo y buscarán tomar acciones para impedir que se firme la ordenanza municipal.

