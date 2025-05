Más de 30 sectores de Guayaquil sin agua por daño en acueducto de vía a Daule

Otra vez sin agua. Según informó Interagua, desde la noche del pasado lunes 5 de mayo, más de treinta sectores ubicados en la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil, se quedaron sin agua potable debido a un daño en una tubería principal.

La interrupción fue causada por una falla en el acueducto de 1250 milímetros de diámetro, ubicado dentro de los terrenos del Guayaquil Country Club, según confirmó la concesionaria.

Los trabajos de reparación comenzaron de forma urgente en horas de la noche, alrededor de las 20:00. Técnicos de la empresa realizaron el desagüe en el punto afectado y procedieron, durante la madrugada del martes 6 de mayo, a instalar una estructura auxiliar para continuar con los arreglos en el conducto.

En un comunicado emitido cerca de las 7:00, Interagua anunció que las labores de reparación concluyeron y que el servicio se comenzaría a restablecer de forma progresiva en los sectores impactados.

Más de 30 sectores sin agua



La lista de sectores afectados es extensa e incluye zonas urbanas, cooperativas y urbanizaciones consolidadas de Guayaquil. Entre ellas figuran: Campo Chino, Ciudadela La Florida, Cooperativa Simón Bolívar, Nueva Generación, La Fortaleza, Richard Custer, Voluntad de Dios, Mario de Prati, Colinas de La Florida, Padres Salesianos, Buenos Aires, Ciudad Santiago, Loma Vista, Colinas del Sol, Cumbres del Sol, Guayaquil Country Club, Recinto Safando, Hacienda Germania, Paraíso del Pueblo, Nueva Esperanza, Nuevo Conquistador, Ismael Murillo, Lincoln Salcedo, Bellavista, Lagos de Daule, Buena Esperanza, Costeña del Río, Lago Capeira Parte Baja, Montebello, Tottori y El Caracol.

Muchos residentes reportaron la situación en redes sociales durante la noche y madrugada, señalando la falta de aviso previo y lo difícil que resulta enfrentar la noche sin el servicio de agua, sobre todo en zonas donde no hay tanques de reserva.

"Entiendo que hubo una fuga, lo sé; y eso es difícil de predecir. Sin embargo creo que todo debe estar mejor monitoreado. Yo llego tarde del trabajo y en la noche no pude ni lavar platos, ni la ropa de trabajo ni los uniformes de mis hijos. Hoy, con este brote de tosferina quiero tener todo limpio y en la lavadora, apenas regresemos todos a casa", señaló Delia Solórzano, residente de Ciudad Santiago.

Preocupación ciudadana por el estado de las tuberías

Aunque el suministro empieza a recuperarse, entre los vecinos crece la preocupación sobre la antigüedad de las tuberías. Algunos temen que este tipo de emergencias se repitan con mayor frecuencia si no se toman medidas estructurales.

“Sabemos que en toda la ciudad las tuberías están ya obsoletas, que cumplieron su vida útil. No me sorprende que pase lo mismo acá, pero sí me preocupa. Sé que es costoso, pero creo que llegó la hora de que de a poco se empiece a cambiar las tuberías. No hay que esperar a que se rompan totalmente. Ya suficientes parches ha colocado Interagua en ellos", comentó Nadie Romero, habitante de la urbanización Buena Esperanza.

Vecinos como Romero no solo exigen mayor inversión en la infraestructura hídrica, sino también transparencia en los informes sobre el estado de las redes de distribución. Aseguran que no basta con reaccionar a las emergencias: es urgente un plan preventivo.

Interagua ha señalado que monitorea el sistema para garantizar la normalización del servicio en todas las zonas. Sin embargo, no se ha detallado si se realizará una inspección más amplia al acueducto o si se contempla una renovación parcial del mismo, que es lo que solicitan las familias.

