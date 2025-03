Corte de agua en La Aurora y La Puntilla: ¿A qué se debe?

Amagua anunció que, desde este 6 de marzo, no podrá distribuir este líquido vital a estas parroquias de Daule y Samborondón

La empresa distribuidora de agua no da detalles de cuando volverá el servicio.

La parroquia La Aurora, del cantón Daule, y La Puntilla, en Samborondón, experimentarán este 6 de marzo cortes de agua de forma indefinida debido a varios problemas que enfrenta actualmente el estado del río Daule.

Como ya informó Interagua en Guayaquil, la distribución de este líquido vital puede verse comprometida debido a los niveles de turbiedad que está experimentando este afluente, lo que está dificultando la captación de agua cruda para su procesamiento, lo que podría afectar el suministro de diversas áreas de la ciudad.

No obstante, este problema también se extiende a cantones vecinos, como Daule y Samborondón, donde Amagua anunció que, desde las 15:20, debido a los altos niveles de turbiedad del río, su proveedor, Interagua, suspenderá la producción y el abastecimiento de líquido vital a estas dos parroquias.

En cuanto al horario de la afectación, no se han dado detalles, pero aseguran que informarán sobre el retorno del servicio a través de sus redes sociales.

Los ciudadanos piden independencia para el uso del agua

Ante esta situación, los habitantes de ambas parroquias instan a sus respectivos cabildos por la pronta puesta en funcionamiento y construcción de sus plantas de potabilización.

“Juan José Yunez (alcalde de Samborondón) puso recientemente en licitación el contrato para iniciar la construcción de la planta. Nosotros necesitábamos, desde hace años, que el servicio de agua llegue directamente a nosotros y no tener que depender de Interagua”, critica Marco Zurita, residente de Ciudad Celeste.

Mientras que en La Aurora, el problema no radica en la falta de una planta, sino en que esta aún no entra en operación. “Si hay corte en Guayaquil, La Aurora también se ve afectada. El alcalde del cantón, Wilson Cañizares, ya construyó la planta, pero no la pone en funcionamiento porque, a cada rato, falta algo nuevo. Ya son dos años sin que inicie su operación, y eso solo acumula más y más gastos, porque tuvieron que hacer varios contratos complementarios”, comenta Daniela Molina, habitante de Villa Club.

