Coronavirus: La venta informal de comida se expande en redes, un chef aconseja sobre las medidas sanitarias

Solo basta echarle un vistazo a Instagram para darse cuenta de las propuestas gastronómicas que en tiempo de pandemia invaden, de manera informal, esa red social. Se vende de todo desde platillos tadicionales como bolones, arroz con menestra, cangrejos, pollo asado, encebollados, ceviches, hasta comida especializada como sushi, sopa ramen, shawarmas, tacos, y diversos tipos de postres. Conocer el número de emprendimientos de este tipo es impreciso, sobre todo, en época de pandemia de Coronavirus cuando no hay un organismo oficial que cuantifique las cifras.

"Si los registraran en algún ministerio se sabría el número exacto, pero ha sucedido que son cachuelos, abiertos informalmente como una oportunidad. Se abre una cuenta en redes soaciales y empiezan a ofrecer sus productos, por eso es muy difícil saber cuántos de estos emprendedores nuevos han salido", indicó Guillermo Maldonado, fundador del club de emprendedores que alberga a 40 mil miembros a nivel nacional.

Según datos gubernamentales, más de 600 mil personas han perdido sus empleos por la crisis sanitaria y es de ahí que gran parte ha migrado al negocio informal. Los desempleados, específicamente hombres que tienen moto se suben a las plataformas de 'deliverys' a domicilio y no son empleados ni emprendedores, pero tienen ingresos. "Los ecuatorianos somos recursivos y buscamos formas de ganarnos la vida", explicó.

Coronavirus: ¿Es peligroso pedir comida a domicilio? Leer más

Aunque Maldonado admite que el negocio de entrega de alimentos ha crecido, advierte que su tiempo de vida es corto porque se lo hace por supervivicencia sin un plan de negocios. En cambio, cuando se trata de un emprendimiento por oportunidad se lo planifica y estructura bien lo que le da menos oportunidad al fracaso.

Sin embargo, para el chef ejecutivo Luis Cedeño, director de la academia culinaria LCA, muchos negocios informales de venta de comida tardarán en desaparecer.

"Se van a quedar. Se va a generan mucha microempresa, la tasa de desempleo es alta y la gente se reinventará. Nadie puede dejar de comer, entonces este tema es básico y fundamental, Guayaquil comsume mucha comida y donde se abra un puesto la gente irá a comprar, pero hay que hacerlo con las norma sanitarias correspondientes", aconsejó Cedeño.

Para el chef, quien además es el representante provincial de Aso Chefs del Ecuador, le preocupa, en esta pandemia del Coronavirus, la forma cómo se manipulan los alimentos, la sanitización del lugar donde se los prepara y el traslado al comensal que lo recibirá.

"Que hace una persona a la que le dicen que le salen ricas las tortillas, las ofrece a sus amigos, abre una cuenta en una red social y las promociona, hace una producción mínima, pero la casa no tiene las adecuaciones correspondientes, por ejemplo, en mi negocio y en la escuela limpiamos con amonio cuaternario de quinta generación", comentó.

El chef Luis Cedeño considera que todos los empleados, inclusive los repartidores de comida deben pasar por el examen para detectar el Covid-19. JUAN FAUSTOS

Considera que todos tienen derecho a ganar y a producir, pero también deben ser responsables y exigir que los empleados, todos, inclusive los que reparten la comida se hagan las pruebas de Covid-19 y así evitar contaminar a los clientes entre los que puede haber personas vulnerables.

Consejos

Por ello aconsejó lavarse la manos cada 20 minutos y humedecerlas con alcohol. Lavar y sanitizar los alimentos que llegan del mercado en un área destinada para dicha labor que la hará una sola persona, al igual que las compras. Una vez que ingresan a la cocina o sitio de producción, los comestibles estarán fuera del peligro de contaminación y no serán manipulados. Se debe evitar cocinar a cada rato.

Para limpiar las áreas de la cocina es importante el uso de amonio cuaternario, de lo contrario se puede preparar soluciones a base de cloro o yodo. Archivo Granasa

"Yo sugiero siempre comprar amonio cuaternario para el aseo de la cocina y de las instalaciones. En empresas certificadas cuesta entre 30 y 40 dólares el galón, pero hay locales que los venden entre 5 y 10 dólares los cuales no tendrán el mismo efecto", dijo Cedeño.

¿Por qué debes planificar tu comida? Leer más

En vista de lo elevado del precio, el chef recomendó usar para el aseo de las áreas donde se preparan los alimento y el lavado de los productos, cloro y soluciones de yodo.

Cloro

Por cada litro de agua se debe agregar 20 mm de cloro (sin olor y al 5% de concentración). Esta solución solo sirve para la limpieza de pisos y paredes.

Para limpieza de mesones o superficies de trabajo son 20mm por cada 5 litros de agua. En esta preparación se sumergen las frutas y verduras una vez que han sido lavadas, ya que les quitará todas las impurezas. Se las deja por 5 minutos, luego se las enjuaga y escurre.

Yodo

En el mercado hay dos productos específicos que sirven para lavar las frutas y verduras, pero al no ser tan baratos, lo mejor será aplicar por cada litro de agua, 5 gotas de yodo. Con esta mezcla se rocía los alimentos, luego de haberlos lavado y no se necesita enjuagarlos.

Si no tienes yodo a la mano, se puede usar un desinfectante natural. En los centros naturistas existen las gotas de toronja, hechas a base de semilla de esa fruta, son 20 gotas por cada 1/4 de litro de agua. En caso de no poder conseguirlas hay otra receta que no falla, por cada 1/4 de litro de agua se agrega 20 gotas de limón. A esa preparación se le echa una cucharada de bicarbonato, una cucharada de vinagre blanco y se lo mezcla. Se lo pone en un atomizador y con eso rocía los alimentos. Es además un poderoso desinfectante que sirve para limpiar los mesones, las manos o contra las hormigas.

El lavado de las frutas y verduras debe ser prioritario, hay que evitar su manipulación. Archivo Granasa

"El yodo mas fácil de hallar es el povidín, el medicamento que se pone en las heridas. 5 gotas por cada litro de agua y sirve para limpiar las frutas verduras y como desinfectante", indicó Cedeño, quien sanitiza su área de trabajo con dichas mezclas.